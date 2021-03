Alaphilippe verslaat Van der Poel en Van Aert in Tirreno-Adriatico

De tweede etappe van Tirreno-Adriatico 2021 is gewonnen door Julian Alaphilippe. De wereldkampioen bleek in Chiusdino over de beste punch te beschikken, al kwam Mathieu van der Poel nog sterk opzetten. Wout van Aert finishte als derde, maar blijft wel leider.

Na de winst van Wout van Aert in de openingsetappe ging Tirreno-Adriatico verder met een heuveletappe. De finale van de 202 kilometer lange rit van Camaiore naar Chiusdino was behoorlijk zwaar en op het lijf geschreven van goed klimmende puncheurs als wereldkampioen Julian Alaphilippe, Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Of hadden de klimmers stoute plannen op weg naar het middeleeuwse centrum van Chiusdino?

Kopgroep van zes

Na acht kilometer koers was de kopgroep van de dag een feit. De aanvalslustige Simon Pellaud van Androni Giocattoli-Sidermec was een van de aanstichters en de Zwitser werd tijdens zijn reis vergezeld door bergkoning Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa), de eveneens voor EOLO-Kometa uitkomende John Archibald, Marcus Burghardt (BORA-hansgrohe), Simone Velasco (Gazprom-Rusvelo) en Pieter Vanspeybrouck ((Intermarché-Wanty-Gobert).

In het peloton was men aanvankelijk druk aan het keuvelen en dus liep de voorsprong van de zes vluchters in de poldervlakte op tot ongeveer vijf minuten. Zo hadden sportieve rivalen Van der Poel en Van Aert alle tijd om nog even een praatje te maken. Intussen reden de ploegmakkers van de klassementsleider op kop van het peloton, om zo de vluchters binnen schootafstand te houden. Het verschil bleef lange tijd schommelen rond de vier minuten.

Met nog vijftig kilometer te gaan begonnen de renners aan de heuvelzone en was de voorsprong van de vluchters inmiddels geslonken naar goed drie minuten. In de groep der favorieten ging het nog niet echt hard, maar toch zagen we Peter Sagan al lossen uit het peloton. De drievoudige wereldkampioen was na een coronabesmetting nog maar bezig aan zijn tweede koersdag van het seizoen en heeft duidelijk nog niet de topvorm te pakken.

Egan Bernal gooit kaarten op tafel

Vlak na het opdraaien van de Poggio alla Croce (6 km aan 5%), op goed 35 kilometer van de meet, was het gedaan voor de vroege vluchters. Het was opeens alle hens aan dek voor de favorieten voor de eindzege, na een verrassingsaanval van Egan Bernal. De Colombiaanse kopman van INEOS Grenadiers wist samen met Kasper Asgreen en Florian Vermeersch een mooie kloof uit te bouwen en dus moest er een reactie komen vanuit het peloton.

Het was aan titelverdediger Simon Yates om het laatste gaatje te dichten op de groep-Bernal en de Brit van Team BikeExchange bleek sterk genoeg om de oversteek te maken. In zijn spoor zagen we ook toppers als João Almeida, Sergio Higuita, Tim Wellens en Pello Bilbao aansluiten, maar het uitgedunde peloton (met Van Aert en Van der Poel) zat niet ver. Op 500 meter van de top was de hergroepering een feit, maar de deur stond achteraan wel wagenwijd open.

Vier kleppers vinden elkaar

Zo had Thibaut Pinot, de kopman van Groupama-FDJ, het bijzonder lastig. Voor de Fransman ging het duidelijk te snel, maar vooraan bleken Almeida, Yates, Pavel Sivakov en Mikel Landa wel over goede benen te beschikken. Deze vier kleppers wisten zich vlak voor de bergsprint van de Poggio alla Croce los te rukken en het was Yates die op de top de meeste punten wist te sprokkelen. Het verschil met de tweede groep liep op tot twintig seconden.

Blauwetruidrager Van Aert kon in de tweede groep van ruim vijftig man nog rekenen op steun van een sterke Tobias Foss en Timo Roosen. Zo probeerde Jumbo-Visma de boel te controleren in dienst van zijn Belgische kopman. Yates, Landa, Almeida en Sivakov bleven echter goed samenwerken en begonnen met een bonus van dertig seconden aan de laatste vijftien kilometer. De voorsprong werd nog wel gehalveerd voor het opdraaien van de slotklim naar Chiusdino.

Almeida redt het niet, Alaphilippe verslaat Van der Poel en Van Aert

Op deze zeven kilometer lange slothelling (aan een gemiddelde van 4%) was het aan de favorieten om een laatste pijl af te schieten. De vier koplopers begonnen met een aardige voorsprong (vijftien seconden) aan de laatste drie kilometer en op tweeduizend meter van de finish probeerde Sivakov zijn medevluchters te lossen. De Rus werd echter geremonteerd door Almeida, maar ook de Portugees bleek niet in staat om alleen weg te rijden.

Net voor het aansnijden van de laatste kilometer probeerde Almeida het nog een keer en de tweede demarrage van de Portugees bleek wel succesvol. Almeida reed Landa en Sivakov uit het wiel en begon met tien seconden voorsprong op puncheurs als Van Aert, Van der Poel en Alaphilippe aan de laatste 500 meter. Dit bleek echter niet voldoende, aangezien Almeida in het zich van de haven werd opgeslokt door de ‘Grote Drie.’

Alaphilippe zat met nog tweehonderd meter te gaan ideaal geplaatst en wist als eerste de finish te bereiken. Van der Poel kwam net te laat om de wereldkampioen nog te remonteren en klopte van woede op zijn stuur. Van Aert moest dit keer, een dag na zijn zege, genoegen nemen met de derde plaats. Tadej Pogacar en Alex Aranburu vervolledigden de top-5.