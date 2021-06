Alaphilippe overleeft finale: “Blij dat deze dag voorbij is”

Julian Alaphilippe is de derde etappe van de Tour de France goed doorgekomen. De drager van de groene puntentrui hield stand in de chaotische finale naar Pontivy en wist zelfs nog zesde te worden in de daguitslag. In het klassement blijft Alaphilippe tweede, op acht seconden van Mathieu van der Poel. “Het was super nerveus”, reageert de Fransman.

“Het was een behoorlijk lastige etappe”, gaat Alaphilippe verder. “Er is dan ook best veel schade opgelopen. Ik ben zelf blij dat ik de finishlijn heelhuids bereikt heb. We zullen met het team bespreken wat er vandaag allemaal gebeurd is. In de finale hadden we Davide Ballerini nog mee. Hij zat goed gepositioneerd, maar ik zag ook dat Sagan en Ewan ten val kwamen.”

De kopman van Deceuninck-Quick-Step moest om die valpartij heen. “We reden daar ongeveer 70 kilometer per uur, dus ik moest ze echt ontwijken”, legt hij uit. “Het was mentaal een veeleisende etappe, die om veel focus vroeg. Ik ben dan ook blij dat deze dag voorbij is.”