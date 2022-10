Circus keert terug als tweede sponsor Intermarché, dat nieuwe naam krijgt

Gokbedrijf Circus zal volgend jaar terugkeren als naamsponsor voor Intermarché, dat Intermarché-Circus-Wanty zal heten in 2023. Group Gobert verdwijnt in de naam van de Belgische ploeg. “We willen onze regio en ons land tonen op de internationale scène.”

In 2020 was Circus al eens de hoofdsponsor. Toen ging de ploeg door het leven als Circus-Wanty. Na een schaalvergroting met Wanty als nieuwe sponsor komt Circus opnieuw in de naam van de ploeg. Vrijdagavond werd dat nieuws naar buiten gebracht.

Directeur van de Ardent Group (investeringsgroep waaraan Circus gelinkt is), Nicolas Léonard vertelde het volgende: “Ons bedrijf heeft altijd zijn steentje aan het sportieve leven in ons land bijgedragen. De opleiding, de opsporing van talent en de oprichting van een expertise- en wielervaardigheidscentrum maken integraal deel uit van de filosofie van ons bedrijf.”

Léonard: “Een echt Belgisch en Waals project”

“We waren dus vanzelfsprekend overtuigd van het belang om dit principe te herhalen in de sportwereld en in dit geval in de wielersport, met als doel de jeugd in staat te stellen een open deur te vinden en door te breken op professioneel niveau in de wielersport en tegelijkertijd ook onze regio en ons land te tonen op de internationale scène”, aldus Léonard, die ook doelt op de opleidingsploeg.”

Tot slot heeft de directeur het ook over de successen van de ploeg, die dit seizoen onder meer met Gent-Wevelgem een echte voorjaarsklassieker won. “Wij vonden het daarnaast essentieel om deze ploeg, die afgelopen seizoen 5e werd op de wereldranglijst, te ondersteunen op het internationale toneel als een echt Belgisch en Waals project.”