AG2R La Mondiale met Oliver Naesen en Bardet naar Ronde van Vlaanderen dinsdag 13 oktober 2020 om 16:53

AG2R La Mondiale heeft zijn selectie gepresenteerd voor de Ronde van Vlaanderen van aankomende zondag. De Franse formatie rekent ook nu weer op kopman Oliver Naesen. De Belg krijgt steun van onder meer Romain Bardet, die komend weekend zijn debuut zal maken in ‘Vlaanderens Mooiste’.

Bardet zag in mei al een unieke kans om dit jaar te starten in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Die laatste wedstrijd gaat niet door vanwege de coronapandemie, maar Bardet zal aankomende zondag wel deelnemen aan zijn allereerste Ronde van Vlaanderen.

“Het is duidelijk dat ik de Ronde van Vlaanderen echt een keer gereden wil hebben. In een normaal seizoen is dat niet mogelijk want dan valt het middenin de voorbereiding op een grote ronde”, zo vertelde Bardet enkele maanden geleden. De klimmer werd afgelopen zondag overigens nog zevende in Parijs-Tours.

Overige namen

Voor Bardet zal het een grote ontdekkingstocht worden, al zal hij waarschijnlijk ook zijn kopman Oliver Naesen zo goed mogelijk willen bijstaan. Die laatste kende een incidentrijke editie van Gent-Wevelgem, maar kwam na een sterke inhaalrace nog als veertiende over de streep.

Ook Lawrence Naesen (de broer van Oliver), Silvan Dillier, Julien Duval, Alexis Gougeard en de Belgische kasseienvreter Stijn Vandenbergh maken deel uit van de zevenkoppige selectie.

Selectie AG2R La Mondiale voor Ronde van Vlaanderen (18 oktober)

Romain Bardet

Silvan Dillier

Julien Duval

Alexis Gougeard

Lawrence Naesen

Oliver Naesen

Stijn Vandenbergh