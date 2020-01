AG2R La Mondiale met debutant Bardet naar Tour Down Under dinsdag 14 januari 2020 om 16:40

AG2R La Mondiale rekent in de Tour Down Under op Romain Bardet. De Franse klimmer maakt zich op voor zijn allereerste deelname aan de Australische rittenkoers. Bardet krijgt het gezelschap van onder meer Andrea Vendrame, die zijn debuut maakt in het shirt van AG2R La Mondiale.

De 29-jarige Bardet kiest in 2020 voor enkele nieuwe wedstrijden, zo zal hij in mei aan de start staan van de Giro d’Italia. De aanvalslustige ronderenner zal in Australië samen koersen met de snelle heuvelrenner Vendrame, Larry Warbasse, Ben Gastauer en de Fransen Geoffrey Bouchard, Clément Chevrier en Axel Domont.

Bardet vertoeft al een tijdje in het door bosbranden geteisterde Australië. “Het is echt verschrikkelijk om te zien. We zien tijdens de training af en toe afgebrande stukken, maar er zijn gelukkig ook nog veel plekken bespaard gebleven van alle ellende. We kunnen niet toekijken en niets doen, we moeten samen oplossingen verzinnen”, zo vertelt hij aan L’Equipe.

De 22e editie van de Tour Down Under wordt verreden van 21 tot en met 26 januari. Vorig jaar ging de eindzege naar Daryl Impey, de Zuid-Afrikaan die volgende week op jacht gaat naar zijn derde eindoverwinning op rij.

Selectie AG2R La Mondiale voor Tour Down Under

Romain Bardet

Geoffrey Bouchard

Clément Chevrier

Axel Domont

Ben Gastauer

Andrea Vendrame

Larry Warbasse