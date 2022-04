AG2R Citroën rekent in Brabantse Pijl op Benoît Cosnefroy

Benoît Cosnefroy is woensdag de uitgesproken kopman van AG2R Citroën voor de Brabantse Pijl. De Fransman werd afgelopen zondag tweede in de Amstel Gold Race, na een veelbesproken finish, en zal uit zijn op sportieve revanche.

De 26-jarige Cosnefroy is een van de topfavorieten voor de zege in de Brabantse Pijl, gezien zijn eerdere uitslagen in deze Belgische (semi)klassieker en zijn huidige vormpeil. De Franse puncheur maakte afgelopen zondag nog indruk in de Amstel Gold Race. Cosnefroy mocht na een felbetwiste finale sprinten voor de overwinning. De coureur van AG2R Citroën leek op weg naar zijn eerste grote klassiekerzege, maar Michal Kwiatkowski kwam er met een ultieme jump toch nog naast.

De jury riep Cosnefroy aanvankelijk uit tot winnaar, maar toen was de fotofinish nog niet gecontroleerd. Op deze fotofinish was te zien dat Kwiatkowski had gewonnen en niet Cosnefroy. Na afloop was er bij de hoofdrolspelers van de Amstel Gold Race kritiek op de gang van zaken. “Ik begrijp niet goed waarom ze zo snel zijn geweest. Dit is toch een flagrante fout, want op de fotofinish is duidelijk te zien dat Kwiatkowski als eerste over de finish reed”, aldus Cosnefroy.

De Fransman heeft niet veel tijd om te balen, want woensdag staat alweer de volgende belangrijke eendagskoers op het programma. Cosnefroy wist in het verleden al goed te presteren in de Brabantse Pijl. In 2020 werd hij zelfs derde achter winnaar Julian Alaphilippe en Mathieu van der Poel. De broers Oliver en Lawrence Naesen, Michael Schär, Mikaël Cherel, Larry Warbasse en Dorian Godon maken woensdag ook hun opwachting in de Brabantse Pijl.

Selectie AG2R Citroën voor Brabantse Pijl 2022 (13 april)

Benoît Cosnefroy

Oliver Naesen

Michael Schär

Mikaël Cherel

Larry Warbasse

Dorian Godon

Lawrence Naesen