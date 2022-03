AG2R Citroën presenteert selecties voor E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem

AG2R Citroën heeft bekendgemaakt welke renners de ploeg opstelt in de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem. Zowel vrijdag als zondag zijn Greg Van Avermaet en Oliver Naesen van de partij. Die laatste keert in de E3 Saxo Bank Classic overigens terug in koers, nadat hij Parijs-Nice moest verlaten met griep.

Na zijn opgave in Parijs-Nice ontbrak Naesen ook in Milaan-San Remo, waar hij in 2019 nog tweede werd. “De E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem zijn twee hele mooie klassiekers. Ik kijk er naar uit, vooral omdat ik vanwege ziekte verstek moest laten gaan voor Milaan-San Remo, wat een belangrijke koers voor mij is”, vertelt Naesen op de sociale media van zijn ploeg. “De E3 Saxo Bank Classic is de moeilijkste klassieker van het jaar en ik denk dat de opeenvolging van hellingen goed bij me past.”

In deze E3 Saxo Bank Classic starten voor AG2R Citroën, naast Naesen en Van Avermaet, ook Stan Dewulf, Damien Touzé, Michael Schär, Antoine Raugel en Bob Jungels. Laatstgenoemde is de enige renner die er niet bij is in Gent-Wevelgem. De Luxemburger wordt in die wedstrijd vervangen door Gijs Van Hoecke.