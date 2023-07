‘AG2R Citroën ondergaat gedaanteverwisseling: nieuwe fietsenpartner en co-sponsor’

Als we Het Laatste Nieuws mogen geloven, zijn er grote veranderingen op til bij AG2R Citroën. Van Rysel zal BMC vervangen als fietsenleverancier van de Franse formatie. Fietsmerk Van Rysel maakt deel uit van Decathlon, dat Citroën dan weer zou vervangen als co-sponsor.

De renners van AG2R Citroën koersen sinds 2021 op fietsen van BMC, daarvoor maakte de formatie gebruik van materiaal van Eddy Merckx Bikes. Na drie seizoenen zou er dus een einde komen aan de samenwerking tussen AG2R Citroën en de Amerikaanse fietsconstructeur. Van Rysel stapt in als nieuwe partner.

Van Rysel maakt dus deel uit van Decathlon, een internationale sportwinkelketen – met zijn hoofdzetel in Frankrijk – dat werd opgericht in 1976. Decathlon investeert sinds kort nog meer op fietsenvlak en zet nu dus de volgende stap met het (co-)sponsoren van een professionele wielerploeg.

Decathlon zou Citroën dus aflossen als co-sponsor van AG2R-ploeg. De Franse autofabrikant is sinds 2021 als mede-sponsor betrokken bij de ploeg van onder meer Ben O’Connor, Benoît Cosnefroy, Oliver Naesen (die zijn aflopende contract zal verlengen) en de afscheidnemende Greg Van Avermaet.

Investeren in de toekomst

Dat (nu nog) AG2R Citroën druk bezig is met de toekomst, werd eerder al duidelijk met de aankondiging van een eigen continentale opleidingsploeg. De Franse formatie had al een eigen U19-clubploeg, maar wil met een eigen opleidingsteam nog meer gaan investeren in jonge talenten.