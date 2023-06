AG2R Citroën komt met een eigen continentale opleidingsploeg

AG2R Citroën komt volgend jaar met een eigen continentale opleidingsploeg. De Franse formatie had al een eigen U19-clubploeg, maar wil met een eigen opleidingsteam nog meer gaan investeren in de toekomst.

“De professionele wielersport is aan het veranderen. Het leek ons essentieel om onze aanpak tegen het licht te houden en te veranderen”, laat Vincent Lavenu, de teammanager van AG2R Citroën, weten in een perscommuniqué. “We willen een volledige ontwikkelingspyramide oprichten, waardoor het voor ons mogelijk is om de beste talenten aan te trekken en ook te behouden. We willen zo uitgroeien tot een absolute topploeg.”

“Het is onze wens om onze opleidingsstructuur nog verder te professionaliseren”, aldus Lavenu. “We kunnen dat alleen maar doen als we ook de volledige controle hebben en niet afhankelijk zijn van externe partijen. We vertrouwen op onze eigen expertise. Het doel is om jonge renners al vanaf hun juniorentijd te ondersteunen, op weg naar het allerhoogste niveau. Onze juniorenploeg boekt nu al uitzonderlijke resultaten, maar we willen dit team volledig integreren met onze nieuwe continentale ploeg.”

Met de komst van een nieuwe continentale opleidingsploeg, komt er ook een einde aan een ruim twintigjarige samenwerking met Chambéry Cyclisme Formation. Deze Franse wielerclub werd in 2001 opgericht en stond sinds 2003 bekend als de opleidingsploeg van de AG2R-ploeg. Renners als Romain Bardet, Julien Bérard, Guillaume Bonnafond en Maxime Bouet werden er klaargestoomd voor het grote werk. De Chambéry-club verdwijnt volgend jaar uit het peloton, zo kondigde Le Dauphiné aan.

Veelzijdige Léo Bisiaux (18) eerste ‘aanwinst’

Lavenu heeft met Léo Bisiaux overigens al zijn eerste aanwinst binnen voor AG2R Citroën Continental Team. De 18-jarige Bisiaux – die voor twee jaar heeft getekend – komt dit seizoen al uit voor de clubploeg van AG2R Citroën en staat te boek als een groot talent. De veelzijdige Fransman blinkt uit als veldrijder: Bisiaux was afgelopen winter de dominante factor in de juniorencategorie en kroonde zich in Hoogerheide tot U19-wereldkampioen.

Bisiaux is echter ook een talentvolle wegwielrenner. Zo won hij dit jaar al de SPIE Internationale Juniorendriedaagse en reed hij top-10 in de Eroica Juniores-Nations Cup en de Eroica Juniores-Coppa Andrea Meneghelli. Bisiaux spiegelt zich aan Mathieu van der Poel en Wout van Aert. “Ik ben goed in beide disciplines. Je ziet dat Van der Poel en Van Aert de twee disciplines combineren. Dat is voor mij denk ik ook mogelijk”, vertelde hij eerder dit jaar aan WielerFlits.