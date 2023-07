‘Lotto Dstny breekt contract De Lie open, Oliver Naesen langer bij AG2R Citroën’

Arnaud De Lie is nog tot eind 2024 verbonden aan Lotto Dstny, maar gaat zijn contract met twee extra jaren verlengen, tot eind 2026. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Volgens de Belgische krant heeft Oliver Naesen dan weer voor twee jaar bijgetekend bij AG2R Citroën, ondanks interesse van onder andere Intermarché-Circus-Wanty en Lotto Dstny.

De Lie werd in 2022 prof bij Lotto Dstny en boekte in zijn debuutjaar meteen negen zeges. Dit jaar staat de teller op vier. De 21-jarige renner begon uitstekend aan het seizoen, met onder meer een tweede plaats in de Omloop Het Nieuwsblad, maar zat na een val in de Vierdaagse van Duinkerke een tijdje in de lappenmand. Inmiddels heeft het goudhaantje van Lotto Dstny zijn rentree alweer gemaakt. De Ronde van Wallonië (22-26 juli) is zijn volgende koers.

Volgens Het Laatste Nieuws hoopte De Lie dat Oliver Naesen over zou stappen naar Lotto Dstny. Dat lijkt echter niet te gaan gebeuren. Naesen had een aflopend contract bij AG2R Citroën, maar zou inmiddels met twee jaar verlengd hebben bij de Franse ploeg. Hij zou zo tot eind 2025 vastliggen.