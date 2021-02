AG2R Citroën, Oceanische kampioenschappen, BinckBank Tour

Wielerflits Kort

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over de ambitie voor een vrouwenploeg bij AG2R Citroën, de Oceanische kampioenschappen en de BinckBank Tour.

AG2R Citroën ambieert vrouwenploeg

AG2R Citroën hoopt in de toekomst een vrouwenploeg te lanceren. Dat vertelt ploegmanager Vincent Lavenu aan Le Dauphiné. “Het is een ambitie”, bevestigt Lavenu aan de Franse krant. Hij voegt eraan toe dat hij een budget van twee miljoen euro nodig heeft om het project te kunnen realiseren.

“We denken er al wat jaren over na, maar we moeten de middelen vinden. Het is een waardevol idee.” Lavenu is nog wel op zoek naar nieuwe geldschieters voor de vrouwenploeg. “Ik hoop dat we over een paar maanden goed nieuws hebben.”

Oceanisch kampioenschap wielrennen uitgesteld

Voorlopig geen Oceanische wielerkampioenschappen. De Oceanische bond heeft de beslissing genomen om de kampioenschappen op de weg, baan, mountainbike en BMX uit te stellen.

Vorig jaar werden de kampioenschappen niet gehouden. In 2019 gingen de titels naar Sharlotte Lucas (wegrit) en Kate Perry (tijdrit) bij de vrouwen, terwijl Ben Dyball de dubbel greep.

Woensdrecht wil finish BinckBank Tour

De gemeente Woensdrecht wil dit jaar aankomstplaats zijn in de BinckBank Tour. Omdat door het coronavirus in 2020 minder wieleractiviteiten in de gemeente zijn georganiseerd, is er budget over. Sportwethouder Hans de Waal wil daarmee een etappe van de WorldTour-koers in Hoogerheide (dat onder de gemeente Woensdrecht valt) laten finishen. De Waal hoopt wel dat tegen die tijd het coronavirus het land uit is. “De horeca heeft slechte tijden gehad. De BinckBank Tour trekt veel volk en dat kan goed uitpakken voor de horeca”, liet hij weten aan BN De Stem.

De BinckBank Tour staat op de kalender voor 30 augustus tot en met 5 september.