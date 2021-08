AG2R Citroën met Van Avermaet en Naesen naar Benelux Tour

AG2R Citroën heeft zijn zevenkoppige selectie gepresenteerd voor de Benelux Tour. De Franse formatie rekent in Nederland en België onder meer op Greg Van Avermaet en Oliver Naesen. De Benelux Tour (30 augustus-5 september) begint maandag met een vlakke etappe van Surhuisterveen naar Dokkum.

Van Avermaet (36) reed in aanloop naar de Benelux Tour voor het eerst de Tour du Limousin. In de Franse vierdaagse kon de ervaren klassiekerspecialist geen potten breken, maar wellicht heeft Van Avermaet straks meer succes in de Benelux Tour. De Belg werd in het verleden al eens tweede in deze rittenkoers door Nederland en België: in de editie van 2015 moest hij alleen zijn meerdere erkennen in landgenoot Tim Wellens.

Van Avermaet hoopt mee te spelen voor een goed klassement. “Ik hoop een rol te spelen en een gooi te doen naar een top-5 of top 10-notering, ook al verkeerde ik de laatste weken niet altijd in de beste conditie. We starten met een sterke ploeg met ook Oliver Naesen, die deze wedstrijd ook erg goed kent. De Benelux Tour is mijn eerste grote doel dit najaar, gevolgd door het WK in België, Parijs-Roubaix en Parijs-Tours.”

Naesen en Sarreau

Naesen, in 2019 ook al eens tweede in wat toen nog de BinckBank Tour werd genoemd, kwam voor het laatst in actie tijdens de Arctic Race of Norway. In deze Noorse rittenkoers werd de 30-jarige Belg 36ste in het eindklassement. Naesen hoopt nog wat van zijn najaar te maken, nadat hij in het voorjaar en tijdens de Tour onder de verwachtingen bleef. In een exclusief interview met WielerFlits keek een openhartige Naesen terug op de voorbije periode.

In de vlakke etappes mag Marc Sarreau zijn kans gaan in de sprints. De 28-jarige sprinter doet momenteel mee aan de Tour Poitou-Charentes en werd gisteren niet onverdienstelijk derde in de openingsetappe, achter Elia Viviani en Simone Consonni. Ook Julien Duval, Gijs Van Hoecke, Anthony Jullien en Michael Schär zijn er straks bij in de Benelux Tour namens AG2R Citroën.

Selectie AG2R Citroën voor Benelux Tour (30 augustus-5 september)

Greg Van Avermaet

Julien Duval

Gijs Van Hoecke

Anthony Jullien

Oliver Naesen

Marc Sarreau

Michael Schär