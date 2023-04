Klaar voor revanche: AG2R Citroën met Cosnefroy en Godon in Amstel Gold Race

AG2R Citroën heeft zijn selectie voor de Amstel Gold Race op papier. De Franse formatie rekent zondag vooral op Benoît Cosnefroy, vorig jaar nog tweede in de Limburgse klassieker, en Dorian Godon, die woensdag met verve de Brabantse Pijl wist te winnen.

In de Vlaamse kasseiklassiekers reed AG2R Citroën voornamelijk achter de feiten aan, maar de formatie is met nieuw elan begonnen aan de periode van de heuvelklassiekers. Dit resulteerde in de Brabantse Pijl zelfs in een overwinning van Dorian Godon. De 26-jarige Fransman rekende in een sprint-à-deux af met zijn medevluchter Ben Healy en zal dus met veel vertrouwen aan de start verschijnen van de Amstel Gold Race.

De vraag is of Godon de goede lijn kan doortrekken en zondag ook een rol van betekenis kan spelen. Ploegmaats Stan Dewulf en Oliver Naesen geloven alvast in zijn kansen. “In de Brabantse Pijl behoorde hij toch bij de twee sterksten van de koers. Hij en Healy rijden in de finale nog anderhalve minuut weg van het peloton. Als Dorian plaats krijgt en hij rijdt in de finale weg in een groepje van tien man, zou ik hem toch maar niet onderschatten.”

AG2R Citroën heeft met Benoît Cosnefroy echter een nog grotere kanshebber op de overwinning in huis. De 27-jarige puncheur waande zich vorig jaar zelfs even de winnaar van de Amstel Gold Race, maar de organisatie riep – na het bestuderen van de finishfoto – toch Michal Kwiatkowski uit als winnaar. Cosnefroy zit kortom nog met de nodige revanchegevoelens. De Fransman is goed op dreef, getuige zijn derde plek in de Brabantse Pijl.

Revanchegevoelens

“Ik ben heel erg gemotiveerd. Ik wil dit seizoen een topresultaat boeken, dat heb ik echt nodig. Ik hou van deze periode van het seizoen en ben in goede vorm. Na de Vlaamse klassiekers voelde ik dat ik nog iets moest verbeteren in het positioneren, maar die bladzijde heb ik omgeslagen. Ik heb revanchegevoelens voor de Amstel Gold Race. Het is een open race waarin ik opnieuw hoop mee te doen voor de winst”, windt Cosnefroy er geen doekjes om.

Cosnefroy en Godon kunnen zondag rekenen op steun van Greg Van Avermaet (5e in 2015), Stan Dewulf, Mikaël Cherel, Valentin Retailleau en Michael Schär.

