Dit is het volledige parcours van de Tour de France Femmes 2023

Het parcours van de Tour de France Femmes is voorgesteld in Parijs. De vrouwen zullen acht etappes rijden. De zevende etappe kent een finish op de Tourmalet, die de vrouwen voor het eerst zullen beklimmen in hun Ronde van Frankrijk. Op de slotdag staat er een tijdrit van 22 kilometer op het menu.

Routeschema Tour de France Femmes 2023

23/07 – Etappe 1: Clermont-Ferrand – Clermont-Ferrand (124km)

24/07 – Etappe 2: Clermont-Ferrand – Mauriac (148km)

25/07- Etappe 3: Collonges-la-Rouge – Montignac-Lascaux (147km)

26/07 – Etappe 4: Cahors – Rodez (177km)

27/07 – Etappe 5: Onet-le-Château – Albi (126km)

28/07 – Etappe 6: Albi – Blagnac (122km)

29-07 – Etappe 7: Lannemezan – Tourmalet (90km)

30-07 – Etappe 8: Pau – Pau (22km)