AG Insurance-Soudal Quick-Step: “Henttala hing niet aan de auto, het was een plakbidon”

AG Insurance-Soudal Quick-Step heeft in een statement gereageerd op de uitsluiting van Lotta Henttala en Servais Knaven in de Tour de France Femmes. De twee werden uit koers gezet nadat de Finse renster via de klink van de auto terug in het peloton wilde geraken.

“Tijdens de koers werd er vanuit de wagen aan Lotta een bidon gegeven. Zij en Servais hielden deze bidon tien seconden vast, waardoor Lotta een klein voordeel kreeg. Het is een incident waar ze beiden spijt van hebben en wat niet hoort bij de sport”, valt er te lezen in het statement.

Toch willen ze bij de Belgische ploeg ook een kanttekening maken. “We veroordelen de insinuatie dat Lotta aan de wagen hing voor een lange periode. (…) We hebben onze ontgoocheling duidelijk gemaakt aan de jury en we hebben aangegeven dat ze ons onrecht hebben aangedaan. Hun acties hebben ertoe geleid dat de reputatie van Lotta, Servais en de ploeg is beschadigd.”

