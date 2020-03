Afgelaste Healthy Ageing Tour wil in 2021 terugkeren woensdag 18 maart 2020 om 13:05

De Healthy Ageing Tour is een van de vele wielerkoersen die getroffen is door de gevolgen van de coronacrisis. De etappekoers voor dames door Nederland zou van 8 tot en met 12 april verreden worden, maar vandaag werd bekend dat de wedstrijd niet door kan gaan. De organisatie wil de koers volgend jaar laten terugkeren.

“Het zijn uitzonderlijke tijden en niemand weet hoe lang deze periode van sociale onthouding gaat duren. Daarom is het niet verantwoord om onder deze omstandigheden een groot publieksevenement te organiseren,” aldus organisator Thijs Rondhuis in een persbericht.

Aan Dagblad van het Noorden vertelt Rondhuis – die naast de Healthy Ageing Tour ook Olympia’s Tour afgelast zag worden – dat de schade voor zijn organisatie in de tienduizenden euro’s loopt. “Dan heb ik het onder meer over de afdracht aan de internationale wielerkoepel UCI die je in januari al moet betalen”, legt hij uit. “Voor een aantal kostenposten heb ik nog op tijd aan knoppen kunnen draaien, maar de schade blijft aanzienlijk. Veel kosten zijn al gemaakt en er komt niets voor terug. De gemeenten van de etappeplaatsen zorgen normaal gesproken voor onze inkomsten, maar die gaan we nu niet factureren.”

Volgens hoofdsponsor Daan Bultje richt de wedstrijd zich nu op een terugkeer volgend seizoen. “Het etappeschema dat we hadden gerealiseerd verdient zeker een herkansing in 2021. Daar gaan we voor.”