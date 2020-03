UCI: “Geen wedstrijden in april, seizoen wordt verlengd” woensdag 18 maart 2020 om 11:33

De UCI heeft bekendgemaakt dat er in april geen wielerwedstrijden meer verreden zullen worden. Daarnaast wil men het wegseizoen verlengen tot 1 november.

Hoewel er nog allerminst duidelijk is wanneer het wielerseizoen hervat kan worden, heeft de UCI in samenspraak met de organisatoren, ploegen en renners samengezeten over de mogelijkheden. Bij het herindelen van de kalender krijgen na de wedstrijden die op dat moment gepland staan de grote rondes en de monumenten voorrang. “Met deze beslissing wil de wielersport de zichtbaarheid van onze sport, die zich in concurrentie met andere grote internationale sportevenementen zal bevinden, kunnen garanderen en tegelijkertijd de best mogelijke exposure voor de meest bekeken wedstrijden garanderen”, klinkt het.

Daarnaast zal de internationale wielerunie flexibel omgaan met het aantal renners per team. De maatregelen moeten nog ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Management Committee van de UCI en de Professional Cycling Council (PCC). Voor andere disciplines dan de weg zal de internationale wielerunie op een later moment met nieuws komen.