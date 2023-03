Afgelaste GP Oetingen verplaatst naar zaterdag 19 augustus

De GP Oetingen voor vrouwen kon op 8 maart niet doorgaan vanwege sneeuwval, maar zal dit jaar toch verreden worden. De organisatie heeft toestemming gekregen van de UCI en Belgian Cycling om de wedstrijd op zaterdag 19 augustus te organiseren.

“Wij hebben toen de enige en juiste beslissing genomen”, vertelt Danny Schets namens de organisatie over de afgelasting. “Hoe pijnlijk, zeker op financieel vlak, die ook was. We konden op 8 maart de veiligheid van de rensters en volgers niet garanderen.”

Steven Christiaens van de organisatie noemt de annulering nog steeds een domper. “Maar we bleven echt niet lang bij de pakken zitten. Wij hebben ondertussen de goedkeuring dat onze Gooikse Pijl Oetingen plaats heeft op 19 augustus en dat onder de categorie WE 1.1. De bedoeling is om hetzelfde parcours te behouden dat we voorzien hadden op 8 maart.”

“Dat wil zeggen enkele fikse kasseizones met in de twee grote ronden de beklimmingen van de Congoberg en Rensberg. Tijdens de zes plaatselijke omlopen volgen de stenen van de Kasseide in Lieferinge, de kasseien van de Opperstebosstraat in Oetingen en de beklimming van de Bergstraat”, aldus Christiaens.

“Wij hebben in september ook nog onze Gooikse Pijl voor mannen. Dat is wel veel werk op zeer korte tijd maar we organiseren nu eenmaal met een groot hart”, vertelt de wedstrijdcoördinator.