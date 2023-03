GP Oetingen afgelast wegens slechte weersomstandigheden

Slecht nieuws vanuit België: de GP Oetingen zal vandaag niet worden verreden. De 1.1-koers is vanwege de slechte weersomstandigheden afgelast.

“Om 11.00 uur zal de beslissing genomen worden of de wedstrijd kan doorgaan. We staan in contact met de weer- en strooidiensten. Het parcours zal meerdere keren worden gecontroleerd op gladheid. Na samenspraak met de organisatie, de veiligheidscoördinator, de UCI en één afgevaardigde van de ploegen zal de beslissing worden genomen”, klinkt het.

In gesprek met Belga geeft organisator Steven Christiaens nog meer tekst en uitleg. “Het is pijnlijk om zien, maar ook de streek van Oetingen ontsnapt niet aan de sneeuwval. We laten ons via allerlei kanalen informeren over het verdere verloop van de weersomstandigheden. Straks gaan we de toestand op enkele cruciale plekken bekijken. Is het er berijdbaar of niet?”

Plaatselijke ronde als alternatief?

“De kans dat we de vooropgestelde omloop zullen kunnen rijden met de kasseistroken en de hellingen, zoals de Congoberg in de eerste twee grote lussen, schat ik al klein in. Daarom ook dat we gisteren al een alternatief parcours uittekenden. Slagen we er niet in de wedstrijd te laten rijden over de voorziene 119,3 kilometer, dan kunnen we misschien terugvallen op zes plaatselijke ronden van elk 18 kilometer.”

“Iedereen is nog onderweg naar de permanentie. We hakken om 11 uur wellicht definitief de knoop door. We gaan natuurlijk geen enkel risico nemen, de veiligheid van de renners en volgers primeert”, aldus Christiaens.