Affini verrast bijna peloton: “Moet ik nu trots of teleurgesteld zijn?”

Edoardo Affini is in de dertiende Giro-etappe als tweede geëindigd. De Italiaanse renner kwam in de slotkilometer los van het peloton en werd pas net voor de aankomstlijn door Giacomo Nizzolo geklopt.

“Het was geenszins het plan om aan te vallen”, liet Affini via zijn ploeg Jumbo-Visma weten. “Ik wilde de lead-out doen voor Dylan, maar zag op een gegeven moment niemand meer achter me. Ik wist niet wat er aan de hand was, maar ben toen vol doorgegaan. Ik ben nog helemaal confuus en weet eigenlijk ook niet of ik trots of teleurgesteld moet zijn.”

Voor de Italiaanse tijdritspecialist, die aan zijn tweede Giro d’Italia bezig is, was het toch al een bijzondere dag op weg naar Verona. “We reden immers door mijn woonplaats en hier in Verona ben ik als wielrenner gevormd. Maar dat deze etappe zo bijzonder zou eindigen, heb ik met geen mogelijkheid zien aankomen.”

Affini stond ook stil bij de gemiste kans van sprintkopman Groenewegen. “Het was natuurlijk de bedoeling om met hem voor de sprint te gaan. Het is best jammer dat het zo gelopen is. Of ik nu dichterbij de zege was dan in de tijdrit in Turijn? Daar werd ik tweede op tien seconden, maar nu op minder dan één, denk ik. Ik was heel dichtbij, maar ik gaf echt alles in die laatste meters.”