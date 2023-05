Adrien Petit nog twee jaar in dienst van Intermarché-Circus-Wanty

Adrien Petit zal ook de komende twee seizoenen uitkomen voor Intermarché-Circus-Wanty. De 32-jarige Fransman, die bezig is aan zijn tweede seizoen in dienst van de Belgische formatie, heeft zijn krabbel gezet onder een verbintenis tot eind 2025.

Petit is in korte tijd uitgegroeid tot een zeer belangrijke pion binnen de ploeg van Intermarché-Circus-Wanty. De Fransman is niet alleen belangrijk als wegkapitein, maar maakt tevens deel uit van de klassieke kern en vertolkt een belangrijke rol in de sprinttrein. Petit wist ook enkele mooie resultaten neer te zetten in het eendagswerk. Zo eindigde hij vorig jaar nog op het podium van de Grand Prix de Denain (3e) en werd hij zesde in Parijs-Roubaix.

Petit kende dit seizoen de nodige tegenslag. Zo was hij door een operatie aan de schouder enkele weken buiten strijd en brak hij in maart, enkele dagen na zijn terugkeer, zijn vingerkootje bij een val in Dwars door Vlaanderen. Intermarché-Circus-Wanty twijfelt echter niet aan Petit en schotelt de Fransman dus een nieuw contract voor.

Beste omgeving

“Ik beleef enorm veel plezier sinds mijn verwelkoming in deze grote familie. Wat het verschil maakt, is de sfeer tussen ploeggenoten, stafleden en sponsoren naast de momenten die we op de fiets doorbrengen. Cohesie is alomtegenwoordig en die steun voel je als renner. Ondanks de valpartijen en blessures die me de afgelopen maanden afremden, heeft de sportieve directie vertrouwen in mijn capaciteiten. Het versterkt mijn idee dat dit de beste omgeving is”, aldus Petit.

Aike Visbeek, de performance manager van Intermarché-Circus-Wanty, vult aan. “Anderhalf jaar geleden is Adrien Petit uit zijn comfortzone gestapt door voor het eerst in zijn carrière bij een buitenlands team aan te sluiten. Geleidelijk aan werd hij steeds meer overtuigd van onze – voor hem nieuwe – aanpak. Met als resultaat dat hij er, ondanks zijn rijke ervaring, in geslaagd is om een nieuwe stap in zijn carrière te zetten.”