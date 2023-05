Kobe Goossens en Laurenz Rex verlengen bij Intermarché-Circus-Wanty

Intermarché-Circus-Wanty is duidelijk bezig met de toekomst. De ploeg heeft namelijk de contracten verlengd van Belgen Kobe Goossens (27) en Laurenz Rex (23). Goossens tekent bij tot eind 2025, Rex zal de komende drie seizoenen ook nog uitkomen voor de Belgische formatie.

Goossens begon het seizoen op een spetterende manier. Op het Spaanse eiland Mallorca boekte hij – met de Trofeo Andratx en de Trofeo Serra de Tramuntana – zijn eerste twee profoverwinningen. In de daaropvolgende maanden bleef een derde profzege uit, maar Goossens trok de goede lijn wel door met korte eindklasseringen in de Volta ao Algarve (17e), Parijs-Nice (13e) en de Giro di Sicilia (6e).

“Het laat zien dat ik twee jaar geleden de juiste keuze hebt gemaakt door me bij deze ploeg te voegen”, laat een tevreden Goossens weten in een perscommuniqué. “Ik voelde me meteen op mijn plek, waardoor ik ook rustig kon groeien. Dit heeft uiteindelijk geleid tot mijn doorbraak. Ik wil gewoon zo verder doen. Ik weet dat ik binnen deze ploeg nog extra stappen kan zetten. Mijn volgende doel? Ik wil graag een etappe winnen in een grote ronde.”

Laurenz Rex kroop dit seizoen ook volledig uit zijn schulp. De jonge Belg won al de Dorpenomloop Rucphen, maar maakte vooral indruk met een negende plaats in Parijs-Roubaix. Rex is momenteel met de Giro d’Italia bezig aan zijn eerste grote ronde. “Dit is een logische vervolgstap in mijn carrière. Het is voor mij ook essentieel dat ik kan leren van de ervaren renners binnen de ploeg. Ik denk aan Adrien Petit, maar ook Rein Taaramäe. Ik kijk uit naar mijn komende doelen.”

Juiste balans

Performance manager Aike Visbeek is in zijn nopjes, nu Goossens en Rex hebben bijgetekend. “We willen een juiste balans vinden tussen ervaren renners en beloftevolle coureurs. We blijven profiteren van onze talentontwikkeling. Kobe en Rex zijn twee recente voorbeelden, maar denk ook aan Biniam Girmay, Lorenzo Rota en Gerben Thijssen. Deze renners kiezen er na hun doorbraak voor om nog langer bij ons te blijven. Dat is een ultieme beloning voor de geleverde inspanningen.”