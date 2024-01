Niels Bastiaens • zondag 7 januari 2024 om 18:47

Adrie van der Poel: “Zonder WK-zege is winter Mathieu geslaagd, alleen mist kers op taart”

Video Mathieu van der Poel kan met een tien op tien, met andere woorden een perfect rapport, op trainingsstage naar Spanje vertrekken. Ook vader Adrie zag dat het goed was, zo vertelde hij na afloop van de Wereldbeker in Zonhoven voor de camera van WielerFlits.

De 64-jarige Van der Poel – die tegenwoordig in het team van mecaniciens rond zijn zoon zit – verbaas je niet snel meer. “Maar het is wel speciaal wat hij aan het doen is momenteel”, zegt Van der Poel senior. “Natuurlijk zijn er altijd punten waarvan hij denkt: dat kan beter. Hij is altijd iemand geweest die kritisch op zichzelf is.”

“Of dit nu de beste Mathieu ooit is, dat zal achteraf moeten blijken. Ik hoop dat hij nog mooie dingen laat zien, maar ik moet zeggen: het is een probleemloze winter geweest. Ik denk dat dat veel bijdraagt aan zijn succes. De andere jaren was er altijd wel iets. Daarom niets groots, maar wel iéts. Ik denk dat die probleemloze winter een invloed heeft op wat hij nu aan het doen is”, schetst Van der Poel.

WK veldrijden

Tegelijkertijd wordt de verwachting van buitenstaanders nu wel dat Mathieu ‘gewoon’ het WK veldrijden in Tábor op zijn naam schrijft, binnen een kleine maand. “Dat gaat de moeilijkste cross van het jaar worden. Je mist Van Aert, je mist Pidcock. Als dat soort renners er zijn, ben je toch alerter. Op een bepaald parcours moet je ook andere renners in de gaten houden. Het zal dus voor Mathieu zaak zijn om zeer gefocust naar dat WK toe te gaan.”

Wil dat dan zeggen dat zijn winter zonder WK-zege niet geslaagd is? “Dan is de winter wel geslaagd, alleen mis je dan wel de kers op de taart”, repliceert Van der Poel senior meteen. “Vorige winter was het andersom, daar stond het veldritseizoen met die ene overwinning. Het zou heel mooi zijn, mocht hij de wereldtitel halen. Lukt dat niet, dan wordt er gekeken op welke manier je hem verloren hebt. Er zijn natuurlijk een hoop scenario’s mogelijk. Er zijn er enkele dat je moet zeggen: het is niet anders. Maar er zijn ook scenario’s dat je denkt: hoe kan hij dat nou gedaan hebben? Dat is op dit moment koffiedik kijken.”

Werken op training

Maar eerst krijgt Van der Poel op trainingsstage in Spanje de kans om de vorm nog wat aan te scherpen. “Als hij doordoet wat hij moet doen, dan zit het goed. Van 80 naar 95 procent, is een stuk makkelijker dan van 98 naar 100. Maar ik denk dat het belangrijkste is om de conditie te onderhouden de komende weken. Hij hoeft voor mij niet beter te worden. Niet ziek worden, is veel belangrijker dan de rest.”

Zal Van der Poel op stage enkel aan de weg denken? “Zijn veldritseizoen stopt niet vandaag, maar na het WK”, aldus Adrie. “Dus denk ik dat het belangrijk is om specifieke crosstrainingen te blijven doen. Ik denk niet dat hij uitsluitend met het voorjaar in zijn hoofd zit. Hij wist van zichzelf, ook vorig jaar al, dat komend voorjaar weer belangrijk wordt. Hij weet welke koersen belangrijk zijn. Ik denk dat ze de laatste jaren met de ploeg daar goed naartoe hebben gewerkt, dat het elke keer goed is gegaan.”

“Ik twijfel er niet aan dat als er geen ziekte of rare valpartijen zijn, dat het ook komend voorjaar wel goed komt”, zegt Van der Poel. “Of er dan gewonnen wordt, dat is een heel ander verhaal. Maar als je conditioneel gewoon meedoet, en je zit bij de mannen waar je bij moet zitten, dan is het al geslaagd. De kers is één grote overwinning.”

Vader-zoon contact

Mathieu vertoeft tegenwoordig best vaak in Spanje. Is dat nog lastig voor Adrie? “Hij woont nu ook een dik half uur van ons, maar het is dat we dagelijks over de vloer komen of contact hebben. Ik laat hem gewoon doen waar hij zin in heeft. Het is leuk als je contact hebt. Elke dag hoeft voor mij niet, want dan is het mooier als je elkaar na een week ziet. Misschien doen wij dat anders dan anderen, wij doen het op onze manier.”

Van der Poel vindt het dan ook niet nodig om zijn zoon op verbeterpunten te wijzen. “Soms geef ik mijn mening, vanavond zie ik hem niet meer. Het kan zijn dat we in Spanje elkaar tegen het lijf lopen als ik een paar dagen ga. Maar het is ook niet dat ik per sé wil weten wat hij allemaal uitspookt. Hij is oud en wijs genoeg. Hij heeft een hoop ervaring van mij meegekregen, ook van de ploeg. Hij staat open voor nieuwe dingen, ik denk dat we optimaal van moeten profiteren van wat hij al weet.”