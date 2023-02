Adrie van der Poel: “Wil Wout van Aert bedanken, die discussie is meteen van de baan”

Adrie van der Poel is blij met de woorden van Wout van Aert, die in aanloop naar het WK veldrijden zijn complimenten uitdeelde voor het parcours in Hoogerheide. De Belgische favoriet gaf aan dat de balkjes op een betere en veiligere plek liggen dan voorheen. “Daar wil ik Wout toch voor bedanken”, geeft Van der Poel senior aan bij Sporza.

Wie wint het WK Veldrijden? Wout van Aert 1.75 Mathieu van der Poel 2 Eli Iserbyt 20 Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

“Dan is die discussie over de balkjes meteen ook van de baan en kunnen we weer naar de positieve zaken kijken”, aldus Adrie. “Iedereen die me kent, weet dat ik eerder een parcours zou maken tegen Mathieu dan voor hem. Dat weet ook Matje donders goed.”

Lees meer: Wout van Aert maakt korte metten met balkjes-gate op WK: “Ze liggen nu beter en veiliger”

De kritiek op de parcoursbouwer in Hoogerheide kwam vooral uit Belgische hoek. Van der Poel zou twee petten op hebben en de balken gelegd hebben op een plek die gunstiger is voor zijn zoon Mathieu. Door de kritiek vertelde hij al nooit meer een WK te gaan organiseren.

Maar toch is dat iets wat Van der Poel heel graag doet: “Ik heb mijn hart en ziel in dit parcours gegooid. Dat kan je overal zien. We probeerden het zo optimaal mogelijk te maken, dus de opmerkingen van Van Aert doen deugd. Ik ben er zeer blij mee.”