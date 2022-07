Adrie van der Poel wijst oorzaak aan van opgave Mathieu: “Die belabberde winter”

Mathieu van der Poel stapte woensdag tijdens de elfde etappe van de Ronde van Frankrijk af. De opgave van MVDP kwam niet uit het niets, aangezien hij al bijna twee weken niet zijn normale niveau haalde. De oorzaak van zijn teleurstellende optreden? “Die belabberde winter”, denkt vader Adrie van der Poel, die Het Nieuwsblad te woord stond.

“Daarna is er geforceerd toegewerkt naar het klassieke voorjaar, dat qua resultaten enorm goed meeviel”, vervolgt Van der Poel senior. Zijn zoon werd derde in Milaan-San Remo, won Dwars door Vlaanderen en was ook de beste in de Ronde van Vlaanderen. “Daarna heeft hij wat proberen te compenseren door veel te rusten en is hij naar de Giro getrokken. En ook die viel eigenlijk heel goed mee. Alleen heeft hij daarna, tussen Giro en Tour, volgens mij te weinig gedaan. Maar dat is een keuze die je maakt.”

De komende periode zou Mathieu van der Poel het dan ook anders aan moeten pakken, denkt vader Adrie. “Hij moet niet te veel gaan rusten, anders maken we dezelfde fout. Hij moet blijven fietsen, niet trainen. Tegelijk moet hij nieuwe doelen stellen en daar naartoe beginnen te werken. Welke dat zijn? Dat is zijn beslissing en dat van het team. Jij zegt het WK, maar krijgt hij daar een parcours dat hem ligt? En het is aan de andere kant van de wereld (in Wollongong, Australië, red.), daar moet je toch ook weer tijd in investeren. Dat moeten ze maar eens rustig bekijken.”

Ondertussen blijft Adrie van der Poel het van de positieve kant bekijken. “Zo heb ik hem de voorbije weken niet horen klagen over zijn rug. Hij was ook niet ziek en testte altijd negatief op covid. Dat geeft vertrouwen om weer op te bouwen. Stel dat hij opnieuw met rugproblemen was afgestapt, dan stonden we veel verder van huis. Nu ga ik het niet verder zoeken dan de veel te smalle basis waarmee hij aan het seizoen is begonnen.”