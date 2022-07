Tour 2022: Opgave Mathieu van der Poel in elfde etappe

Mathieu van der Poel heeft de Tour de France verlaten in de elfde etappe naar de Col du Granon. Vroeg in de etappe was de kopman van Alpecin-Deceuninck nog een van de eerste aanvallers, maar hij loste al vroeg uit de kopgroep en gaf op tijdens de beklimming van de Col du Télégraphe.

Vooraf werd Van der Poel nog tot de smaakmakers gerekend, maar behoudens een goede openingstijdrit in Kopenhagen kwam hij er in de Tour niet aan te pas. Hij klaagde over zijn vorm en gaf meermaals aan dat hij aan opgeven dacht. De afgelopen dagen leek hij er doorheen te komen, maar nog voor het serieuze hooggebergte begon geeft Van der Poel er de brui aan.

Dit zei Van der Poel na de kasseienrit tegen WielerFlits:



Uitvallers

Etappe 5

Etappe 6

Etappe 8

Etappe 9

Etappe 10

Etappe 11

16 Mathieu VAN DER POEL (ALPECIN-DECEUNINCK) DNF