Adrie van der Poel: “Vond dit één van de sterkste nummertjes ooit van Mathieu”

Adrie van der Poel zag thuis hoe zoon Mathieu zaterdag de zege pakte in Milaan-San Remo. Niet dat de oud-wereldkampioen veldrijden dan de hele dag op de bank zit. “Ik zag relatief weinig, af en toe flitskes“, zegt hij tegen Het Laatste Nieuws. “Maar de laatste twee kilometer heb ik zeker gezien!”

“Ik vond het één van zijn sterkste nummertjes ooit. Zeker op het vlakke vond ik hem kalm en stil op de fiets zitten. Er zat stamp op, het ging vooruit. Terwijl je op die andere gezichten toch meer verbetenheid zag. Wout, Filippo en Tadej waren duidelijk diep moeten gaan op de Poggio. Het gaat dan niet over een immens verschil, maar ze waren toch iets minder in de finale”, analyseert Van der Poel senior.

In aanloop naar Milaan-San Remo waren er twijfels rond de vorm van MVDP, maar Adrie vond zijn zoon toch goed voor de dag komen in Strade Bianche en Tirreno-Adriatico. “Met zo’n korte voorbereiding en zonder wedstrijdritme was het daar absoluut niet simpel. En in Tirreno viel mij vooral de enorme rust op die hij uitstraalde. Oké, het liep niet zoals het moest. Maar hij maakte zich niet druk”, zag hij.

‘Voorjaar Mathieu kan sowieso al niet meer stuk’

“Hij had die rittenkoers gewoon nodig om op zijn beste niveau te geraken. Dat werd té weinig belicht”, vindt Adrie. “Uiteindelijk was het ook een juiste beslissing van de ploeg om hem nadien in Italië te houden. Het wierp zijn vruchten af.”

Voor de kopman van Alpecin-Deceuninck is het nu toewerken naar de grote Vlaamse klassiekers. Zijn vader verwacht dat Mathieu nog kan verbeteren. “Misschien kan er nog wel een heel klein beetje bij, ja. Op welke manier ook. Door het inbouwen van extra rust of training, dat zullen de cijfertjes moeten uitwijzen. En wie weet wat er dan allemaal mogelijk wordt. Feit is: déze heeft hij alvast beet. Het zal hem de nodige rust schenken en anders doen koersen. Meer relaxed. Want zijn voorjaar kan sowieso al niet meer stuk.”

