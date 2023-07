Adrie van der Poel over zoon Mathieu van der Poel: “Fris uit de Tour komen is het belangrijkste”

Video

Drie uitmuntende lead outs voor Jasper Philipsen is tot op heden de score voor Mathieu van der Poel in de Tour de France 2023. Daarnaast werd hij in de nacht na de rustdag verkouden en liggen er in het restant van de route niet veel kansen voor hem meer. “Ik denk dat hij de rit van donderdag goed aan kan, maar ik zou niet meeschuiven”, zegt zijn vader Adrie van der Poel bij WielerFlits.

Volgens die laatste komt zijn zoon tot op heden vrij ontspannen door de Tour heen. “De ambities voor de start van Alpecin-Deceuninck waren duidelijk: proberen een rit te winnen en daarna denken aan de groene trui. Ik hoef er verder geen tekening bij te maken: vier ritten gewonnen en een riante voorsprong in het puntenklassement. Nu is het zaak om af en toe nog wat tussensprints mee te pakken en maken dat je overeind blijft. Dat ziet er goed uit. Volgende week vrijdag en op de Champs-Élysées volgen nog twee kansen.”

Van der Poel junior is dus vooral bezig om Philipsen te ondersteunen. “Het verleden heeft ons ook geleerd dat hij zich kan wegcijferen voor anderen”, stipt Adrie aan. “Als Mathieu zelf nog een rit kan winnen of ergens kan meezitten in een goede ontsnapping, dan zou dat goed zijn. Het gaat er natuurlijk om dat hij fris uit de Tour komt en daarna met een heel goed gevoel naar de komende maanden toegaat. In de twee weken na de Tour kun je supercompensatie opbouwen. Ik denk dat de winnaar van het WK uit de Tour komt.”