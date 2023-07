Adrie van der Poel over declassering Mathieu: “Denk niet dat het hem uitmaakt”

Video

Mathieu van der Poel was in de vierde etappe van de Tour de France in de sprint weer van goudwaarde voor zijn ploeggenoot Jasper Philipsen, maar de wedstrijdjury besloot de Nederlander na afloop te bestraffen wegens een duw aan Biniam Girmay. “Ik denk niet dat er super veel aan de hand was”, is vader Adrie van der Poel van mening.

“Maar je moet dingen gewoon accepteren”, gaat Van der Poel senior verder in gesprek met WielerFlits. “Ik denk niet dat het hem zoveel uitmaakt. Zoveel ging er ook niet fout. Of er ging juist van alles fout, zo kun je het ook bekijken. Maar dan moet je heel consequent gaan straffen en dat is moeilijk, ook al omdat er niet genoeg beelden zijn.”

“Ik denk dat er weinig renners rondrijden die andere coureurs willen doen vallen. Renners weten onderling wel wat wel en niet door de beugel kan”, geeft Adrie ook nog aan.

De man die uiteindelijk werd gedeclasseerd, is eenzelfde mening toegedaan. “Zelf vind ik niet dat ik veel fout doe. Ik ben de laatste die iemand in gevaar wil brengen. Ik vond het zelf wel meevallen. Meteen na de finish heb ik met Bini gesproken en hij dacht er hetzelfde over. Als je de laatste drie kilometer onder de loep neemt, moet je twintig renners declasseren.”