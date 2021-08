Mathieu van der Poel slaat het WK mountainbike van eind augustus in Val di Sole over. Rugproblemen zorgen ervoor dat hij met zijn ploeg Alpecin-Fenix keuzes heeft moeten maken. Wel rijdt Van der Poel later de Benelux Tour in opbouw naar het najaar, als hij wil scoren op het WK en in Parijs-Roubaix.

