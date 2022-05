Adrie van der Poel: “Misschien moet Mathieu in 2024 niet op de weg rijden”

Adrie van der Poel heeft zijn zoon Mathieu van der Poel dit jaar nog niet over het mountainbiken horen praten. In een interview met Helden Magazine, dat WielerFlits-verslaggever Raymond Kerckhoffs met hem maakte, geeft vader Van der Poel aan dat het misschien verstandig is om het mountainbiken in 2022 en 2023 te laten schieten. “Om vervolgens in het jaar van de Olympische Spelen niet op de weg te rijden maar zich enkel op het mountainbiken te richten”, aldus Van der Poel senior.

RIDE: Een must-have voor iedere wielerliefhebber

Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Bestel nu jouw exemplaar

“Het combineren van de drie disciplines (mountainbike, veldrijden en de weg) zorgde de laatste jaren voor een druk programma. Niet qua wedstrijddagen, maar qua voorbereiding. In een beperktere trainingsperiode moest hij dan de overstap van de ene naar de andere discipline maken, wat toch de nodige aanpassingen vergde. Toch lukte dat altijd vrij goed. Ik denk dat hij zonder die val op de Olympische Spelen in Tokio ook ver was gekomen”, aldus Adrie van der Poel.

Vader Van der Poel staat stil bij de moeilijkere overstap van de wegfiets naar de mountainbike. “De overstap van de weg- naar de crossfiets is goed te doen, maar op de mountainbike heb je toch een andere houding. Die combinatie is best lastig. Ook omdat je voor de belangrijkste mountainbikeraces altijd moet knokken voor je startpositie. Rij je weinig wedstrijden, dan start je zodanig van achteren dat je al voor de start kansloos bent. Ik denk dat de Olympische Spelen nog door Mathieus hoofd spoken, maar ik hoor hem daar nu niet over. Laat staan dat hij over een aanpak richting Parijs denkt. Toch sluit ik het niet uit dat hij hier toch weer voor wil gaan.”

WielerFlits vroeg Mathieu van der Poel bij de Giro-start in Boedapest naar zijn plannen op de mountainbike. Hij bevestigde dat hij dit seizoen een sabbatical op de mountainbike neemt. “In 2023 is het wel weer de bedoeling om terug in de mountainbike-routine te komen”, vertelde Mathieu van der Poel aan WielerFlits. “In 2023 wil ik al gaan toewerken naar de Olympische Spelen in Parijs in 2024.”