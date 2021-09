Adrie van der Poel: “Ik ga ervan uit dat Mathieu in Roubaix iets beter is dan op het WK”

Adrie van der Poel verwacht dat Mathieu van der Poel zondag een rol van betekenis kan spelen in Parijs-Roubaix. De kopman van Alpecin-Fenix werd afgelopen weekend nog achtste op het WK wielrennen. “En ik ga ervan uit dat hij aanstaande zondag toch iets beter is”, zegt Adrie in Extra Time Koers.

Van der Poel senior zag Mathieu aan het begin van de wegrit van het WK afzien. “De eerste drie uur was het niet te doen, maar toen ze eenmaal weg waren kwam hij er doorheen. Maar hij was niet zoals altijd op de klimmetjes, dat zag je ook aan zijn positionering. Hij mist dat beetje”, vindt Adrie. Uiteindelijk werd de kopman van de Nederlandse ploeg achtste. “Maar hetgeen wat hij gedaan heeft, vind ik super. Dat zeg ik niet omdat het mijn zoon is, want van een ander zou ik dat ook vinden.”

De rugblessure van Mathieu van der Poel is al wekenlang het gesprek van de dag. Vader Adrie stelde eind augustus nog de vraag of zijn zoon niet beter een punt kon zetten achter zijn seizoen en de blessure kon laten herstellen. Daar komt hij nu op terug. “Als je ziet wat hij op het WK doet… En ik ga ervan uit dat hij aanstaande zondag toch iets beter is, dan kan hij misschien meedoen voor de overwinning. Dan moet de koers ook meezitten”, stelt Adrie.

‘Tot zover een goede week achter de rug’

Oud-wielrenner Dirk De Wolf denkt dat MVDP het lastig gaat krijgen in Roubaix. “De laatste twintig kilometer gaat hij normaal gesproken wat tekort komen, denk ik”, aldus De Wolf. Adrie vult hem aan: “Je moet dat niet onderschatten. Kasseien is net hetzelfde als bergop rijden. Als het vat leeg is, dan is het leeg en sta je gewoon stil. Maar hij heeft tot zover een goede week achter de rug.”