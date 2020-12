Adrie van der Poel: “Hierop kan Mathieu verder bouwen”

Adrie van der Poel keek tevreden toe hoe zijn zoon zaterdag naar de overwinning reed in de Scheldecross. “Hierop kan Mathieu verder bouwen.”

Bij WielerFlits analyseert vader Van der Poel de prestatie van Mathieu van der Poel: “Ik denk dat we gezien hebben dat wanneer Mathieu op kop reed, de rest in de problemen kwam. Ik vond hem technisch vrij goed, behalve op de zandstroken. Als hij daar geen fouten maakt, is hij in de tweede ronde al vertrokken. Conditioneel is hij verder al goed.”

“Hij heeft zelf gezegd beter dan vorig jaar te zijn, dat heeft met zijn trainingen te maken. Technisch maakt hij links en rechts nog wat foutjes, maar hij panikeert niet. Er zijn wat basisdingetjes die hij steeds vergeet, maar hierop kan hij verder bouwen.”

Morgen mag Adrie met Mathieu mee naar Gavere, waar de jaarlijkse Superprestigecross weer op het programma staat. “We moeten even kijken naar zijn herstel morgen, maar normaal gesproken rijdt hij daar altijd goed.”

“Als ik eerlijk ben, speelt het parcours van zondag meer in het voordeel van Mathieu dan van Eli. Morgen heb je power nodig op de rechte stukken, het is niet al te veel draaien en keren”, eindigt hij.