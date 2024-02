zondag 4 februari 2024 om 19:01

Adrie van der Poel begrijpt twijfels Mathieu over veldrittoekomst: “Het is best wel belastend allemaal”

Video Mathieu van der Poel won zondagmiddag voor de zesde keer het WK veldrijden bij de profs, maar het is niet zeker of hij de komende jaren de titels op blijft stapelen. MVDP heeft namelijk laten doorschemeren dat hij in de toekomst wellicht eens een crosswinter overslaat. “Ik snap dat wel”, zegt zijn vader Adrie van der Poel voor de camera van WielerFlits.

“Bij elke cross die je rijdt – en dat geldt ook voor Wout (van Aert, red.) – is het gewoon keidruk bij die bussen”, aldus Adrie. “Dat zijn de verplichtingen, de andere kant van de medaille. Je moet handtekeningen zetten, mensen te woord staan. Vanuit dat oogpunt begrijp ik wel dat hij weleens een winter wil hebben zonder dat allemaal. Als hij er eenmaal is, vindt hij het wel mooi allemaal natuurlijk. Maar het is best wel belastend allemaal. Niet dat dat invloed heeft richting de weg toe, maar het vraagt wel iets.”

Anderzijds heeft Mathieu in het verleden ook wel gezegd dat de intensieve prikkels van de cross juist gunstig zijn richting het wegseizoen. “Ja, maar het is meer geworden. En de drie (Van der Poel, Van Aert en Pidcock, red.) zijn dan redelijk indrukwekkend in elke cross, dus dat brengt alleen nog maar druk met zich mee. Als hij vandaag niet gewonnen had, had iedereen het gehad over een mislukt seizoen.”

Op welke termijn ziet Adrie zijn zoon weleens een winter overslaan? “Dat weet ik niet. Het kan goed seizoen dat hij volgend jaar in september weer een heel andere gedachte heeft. Wij als ploeg en als ouders staan voor hem klaar. Als hij volgend jaar weer tien crossjes wil rijden, zullen we hem ondersteunen waar we kunnen. Dat zien we later wel weer.”

“Je hoeft ook niet met een minuut te winnen hè”

Het huidige crossseizoen is voor Mathieu immers nog maar net ten einde gekomen, met het WK in Tábor. Daar maakte hij al vroeg het verschil. Al in de eerste ronde nam hij afstand van de concurrentie. “Hoe hij vertrok, vond ik nog meevallen. Joris (Nieuwenhuis, red.) bleef nog best lang op dezelfde afstand rijden. Maar je weet dat hij dat tempo een uur kan vasthouden. Het was vandaag vooral zaak om niet lek te rijden, geen stuurfouten te maken en technisch goed te rijden. Dat heeft hij volgens mij wel goed gedaan.”

Alles leek deze winter vlekkeloos te verlopen voor Mathieu. “Ik denk wel dat hij – doordat hij de laatste weken wat anders getraind heeft, richting de weg al – misschien net niet het niveau had van voor zijn kleine break. Maar op zich was het niveau goed genoeg om mee te doen voor de titel. Je hoeft ook niet met een minuut voorsprong te winnen hè”, aldus Adrie.