Adriaan Helmantel volgt Marco van Bon op als bondscoach junioren

Adriaan Helmantel neemt het stokje als bondscoach van de junioren over van Marco van Bon. Die laatste was ad interim na het pensioen van Peter Zijerveld, die tot dit voorjaar bondscoach van de junioren was. “Het was de bedoeling dat ik na de Olympische Spelen van 2020 zijn rol zou overnemen, maar door corona is dat een jaar opgeschoven”, legt Helmantel uit aan WielerFlits.

De Groninger combineerde tot op heden zijn werkzaamheden als bondscoach van de beloften op de weg met het bondscoachschap bij de duuronderdelen op de baan. Vorige week maakte de KNWU bekend met welke bondscoaches ze gaat werken richting de Olympische Spelen van 2024. Daarin werd duidelijk dat Fulco van Gulik de duuronderdelen op de baan gaat doen, dat Helmantel de jeugdcategorieën op de baan onder zijn hoede krijgt en dat hij zich gaat inzetten als embedded scientist voor de wegonderdelen.

“Vorig jaar heb ik aangegeven dat de combinatie U23 en de baan er op papier mooi uitziet, maar dat het in de praktijk lastig was”, vertelt Helmantel. “Ik heb toen mijn voorkeur uitgesproken voor één discipline, waarbij mijn hart en expertise dan toch meer bij de weg liggen. Ik wilde daarom graag de junioren en beloften combineren. Peter zou stoppen in de loop van dit jaar. Het idee was daarom om na de Spelen nog een aantal maanden een overdracht met hem te doen. Maar de Spelen werden uitgesteld en daarmee dit plan ook.”

Helmantel haalt veel voldoening uit het werken met talenten. “Dat vind ik supermooi om te doen. Ik denk ook dat ik dat goed kan. Ook richting de toekomst leek me dat heel mooi om op te pakken. Er zitten ook veel raakvlakken in en zodoende leer ik de junioren beter kennen, die ik later als beloften opnieuw onder mijn hoede heb. Na tien tropenjaren bij de onder andere Team Sunweb, wilde ik meer met talentontwikkeling bezig zijn dan met profs. Daarnaast hoop ik iets meer balans te vinden tussen thuis en mijn werk.”

Pijnlijke misser Van Bon

Het nieuws komt naar buiten nadat de huidige bondscoach Marco van Bon tijdens het WK van afgelopen nog een pijnlijke misser meemaakte. Hij selecteerde vijf junioren voor het WK, maar enkele dagen voor de juniorenwedstrijd wees een UCI-official de KNWU erop dat ze slechts met vier jongens mochten starten. Tibor del Grosso werd het kind van de rekening. “Dat was heel vervelend voor alle betrokken partijen, verder heb ik niet veel behoefte om daarover uit te wijden”, zegt Helmantel. “Het is een heel ongelukkige samenloop van omstandigheden geweest.”

Mixed feelings over brons Olav Kooij

Op het WK voor beloften veroverde Helmantel nog een bronzen medaille voor Nederland. Na solist Filippo Baroncini sprintte Olav Kooij achter Biniam Girmay naar het brons. De bondscoach is daar vanzelfsprekend tevreden mee, maar Nederland was op voorhand de grote favoriet voor het goud. “We wilden controle houden in de koers. Daar hebben we energie in gestoken door steeds goed gepositioneerd te zitten. Mede daardoor zijn we eigenlijk ook heel de wedstrijd uit de problemen gebleven. Samen met Italië, hebben we als land echt als team gekoerst”, vindt Helmantel.

In de finale reed er op een gegeven moment een grotere groep weg met eigenlijk louter kleppers. Daan Hoole – de minst snelle van de zes Nederlanders – zat ook mee. “Dat was op zich oké”, vertelt de bondscoach. “België, Duitsland, Denemarken en Groot-Brittannië zaten niet mee. Vier sterke blokken, dus dat was top. Zij moesten het gat gaan dichtrijden en zo konden wij met vier of vijf man de finale in. Maar bij die landen leek het erop dat er meer sprake was van individuen dan van een team. Zo’n Florian Vermeersch die ineens aanvalt, maar wat nergens toe leidt…”

Er was totaal geen samenwerking en dus werd de situatie penibel. “Het gat ging niet dicht. We hadden de afspraak dat als Olav er met een ronde te gaan nog goed bij zat, zouden we vol voor de sprint gaan. Met Mick van Dijke en Marijn van den Berg – die helaas niet zijn beste dag had – zouden we scherp zijn op uitvallen. Omdat andere landen het gat niet dicht kregen, hebben wij het commando overgenomen. Dat hebben we goed gedaan. Toen Baroncini aanging, zat Mick bij Vermeersch in het wiel. Hij aarzelde net te lang, met Olav in zijn achterhoofd.”

De Italiaan was gaan vliegen en tot overmaat van ramp begon Van Dijke aan de voet van de Sint-Antoniusberg te vroeg met trappen. Hij raakte daardoor een nadar en viel. “De Italianen konden daardoor de kop pakken en die lieten het tempo zakken. Dat scheelt misschien een seconde of vijf, die net het verschil hadden kunnen maken. Nu werd Olav ook nog geklopt in de sprint en moeten we tevreden zijn met brons. Maar van tevoren gingen we met deze ploeg voor goud. Dat is net niet gelukt en zorgt daarom ook voor een klein tikkeltje teleurstelling. We hebben een goede koers gereden, maar niet perfect en dat was nodig voor goud.”