woensdag 18 oktober 2023 om 09:11

Adri van Houwelingen neemt na lange staat van dienst afscheid van de wielersport

De Sluitingsprijs Putte-Kapellen was niet alleen de laatste koers van David van der Poel, maar ook voor Adri van Houwelingen. De bijna 70-jarige Nederlander gaat na een zeer lange carrière als renner en ploegleider met pensioen.

Van Houwelingen was dinsdag voor de allerlaatste keer actief als ploegleider van de continentale Nederlandse formatie Metec-SOLARWATT. Van Houwelingen heeft er tien jaar in dienst van de Nederlandse Continental-ploeg opzitten. Onder zijn vleugels konden renners als Sjoerd Bax, Lars en Marijn van den Berg, David Dekker, Arvid de Kleijn en Oscar Riesebeek floreren, waarmee zij een profcontract wisten af te dingen.

Naast het ploegleiderschap begeleidde de ex-prof zijn renners ook op het gebied van training. Michel Megens, de teammanager van Metec-SOLARWATT, kent van Houwelingen al sinds zijn kinderjaren en spreekt vol lof over zijn oudere landgenoot. “Er komt voor mij een einde aan een fantastische samenwerking. Adri heeft een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van onze ploeg, tot waar we nu staan.”

“Aan mij de eer om de komende jaren verder te bouwen op dit fundament. Adri gaat nu genieten van zijn pensioen. Na bijna dertig jaar ploegleiderschap vindt hij het genoeg geweest.” Megens hoopt nu op dezelfde voet verder te gaan met de 47-jarige Arjan Ribbers. Die laatste voegde zich dit jaar al bij Metec-Solarwatt en kon zo nog een jaar meekijken met en leren van Van Houwelingen.

Voordat Van Houwelingen actief was bij Metec-Solarwatt, was hij zeventien jaar lang ploegleider bij Rabobank. Hij trad in dienst bij de oprichting in 1995, waarna zijn contract eind 2012 niet meer werd verlengd. De Nederlandse ploeg wilde toen een nieuwe koers gaan varen, maar dat kwam er niet van.

De in Zaltbommel wonende Van Houwelingen was zelf ook geen onverdienstelijk coureur. Wat heet: Van Houwelingen heeft een etappe in de Tour de France op zijn naam. In 1982 won hij de achttiende rit van Morzine naar Saint-Priest. Hij won toen na een lange solo. De Gelderlander pakte in 1979 ook een etappe in de Ronde van Spanje. Verder won hij in 1983 het eindklassement in de Ronde van Nederland en in 1985 een rit in Tirreno-Adriatico.