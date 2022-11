Boegbeeld Adri van Houwelingen (69) zwaait eind 2023 af

Het einde van de carrière van Adri van Houwelingen is in zicht. De 69-jarige ploegleider viert in oktober 2023 zijn zeventigste verjaardag en dan vindt de geboren Gelderlander het – na een lange staat van dienst – welletjes geweest. Komend seizoen begint hij aan zijn laatste jaar, bevestigt teammanager Michel Megens namens Metec-Solarwatt aan WielerFlits.

Van Houwelingen heeft er dan tien jaar in dienst van de Nederlandse Continental-ploeg opzitten. Onder zijn vleugels konden renners als Jesper Asselman, Sjoerd Bax, Lars en Marijn van den Berg, David Dekker, Sjoerd van Ginneken, Brian van Goethem, Arvid de Kleijn, Peter Koning, Oscar Riesebeek, Maarten van Trijp en Danny van der Tuuk floreren, waarmee zij een profcontract wisten af te dingen. Hij heeft daar een groot aandeel in gehad. Naast het ploegleiderschap begeleidde de ex-prof zijn renners ook op het gebied van training.

De in Zaltbommel wonende ploegleider was zelf ook geen onverdienstelijk coureur. Wat heet: Van Houwelingen heeft een etappe in de Tour de France op zijn naam. In 1982 won hij de achttiende rit van Morzine naar Saint-Priest (233 kilometer). Van Houwelingen won na een lange solo; Seán Kelly kwam tien en een halve minuut later als tweede over de streep. De Gelderlander pakte in 1979 ook een etappe in de Ronde van Spanje. Verder won hij in 1983 het eindklassement in de Ronde van Nederland en in 1985 een rit in Tirreno-Adriatico.

Zeventien jaar Rabobank

Als amateur reed Van Houwelingen bij de vermaarde Amstel Bier-ploeg van Herman Krott. Hij maakt in 1979 zijn profdebuut voor het Belgische Lano-Boule d’Or. Na twee seizoenen stapte hij voor twee jaar over naar Vermeer-Thijs-Gios, eveneens uit België. In 1983 volgde dan een transfer naar het illustere TI-Raleigh uit eigen land, om een jaar later als Jan Raas-volgeling mee over te stappen naar Kwantum Hallen. Daarna volgden nog drie seizoenen als prof bij achtereenvolgens Verandalux-Dries-Nissan, Skala-Skil en Roland-Skala-Chiori.

Oud-renners en insiders in het wielermilieu roemen Van Houwelingen om zijn tactisch vermogen en koersinzicht. Ondanks zijn ietwat timide en zachtaardige uitstraling kan de ervaren ploegleider bikkelhard voor zijn renners zijn. Voordat hij actief was bij Metec-Solarwatt, was Van Houwelingen zeventien jaar lang ploegleider bij Rabobank. Hij trad in dienst bij de oprichting in 1995, waarna zijn contract eind 2012 niet meer werd verlengd. De Nederlandse ploeg wilde toen een nieuwe koers gaan varen, maar dat kwam er niet van.

Arjan Ribbers staat klaar als opvolger

Een half jaar na zijn vertrek bij Rabobank kon Van Houwelingen terecht bij Metec. Hij en Megens kennen elkaar al sinds de kinderjaren van laatstgenoemde. Samen stuwden ze de Continental-ploeg naar een hoger niveau. Megens hoopt nu op dezelfde voet verder te gaan met de 46-jarige Arjan Ribbers. Hij was in het verleden werkzaam bij fietsmerk Specialized en is een van de grondleggers van Sensa-Kanjers voor Kanjers uit Aalten in de Achterhoek, een van de sterkere Nederlandse verenigingen. In 2020 was hij ploegleider bij Team Sunweb.

Ribbers voegt zich in 2023 al bij Metec-Solarwatt, zodat hij eerst nog een jaar kan meekijken bij Van Houwelingen. “Adri is onvervangbaar”, vindt Megens. “We proberen hem ook na 2023 in een andere rol voor Metec-Solarwatt te behouden. Met Arjan hopen we daarna verder te bouwen op het fundament wat we met Adri gelegd hebben. Er is met Arjan een intentieverklaring afgesproken om de komende vijf jaar met elkaar in zee te gaan. We hopen Adri een mooi afscheid te kunnen geven, waarbij we hopen opnieuw profs af te leveren.”