Adne van Engelen tekent bij het Thaise conti-team Roojai Online Insurance

Eerder kwam al naar buiten dat Adne van Engelen Bike Aid zal verlaten en kiest voor een Thais avontuur. Nu is duidelijk geworden dat hij in 2023 gaat rijden voor het continentale Roojai Online Insurance. De 29-jarige Nederlander heeft een contract getekend voor één jaar.

Van Engelen reed sinds 2017 voor het Duitse Bike Aid. Voor die ploeg wist hij één UCI-wedstrijd te winnen: de slotrit van de Tour of Thailand 2021 (2.1). In diezelfde rittenkoers eindigde hij destijds als tweede in het eindklassement. Dit jaar werd de klimmer onder andere negende in de koninginnenrit van de Ronde van Turkije en tweede in de Ronde van Servië (2.2).

Naast Van Engelen, verruilt ook Lucas Carstensen Bike Aid voor Roojai Online Insurance. De inmiddels 28-jarige Duitser maakte vorig jaar eveneens indruk in de Ronde van Thailand: de sprinter won er maar liefst vier etappes.