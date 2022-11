Selectie Bike Aid gaat op de schop, Adne van Engelen en Jesse de Rooij vertrekken

De selectie van Bike Aid ziet er volgend jaar behoorlijk anders uit dan in 2022. Het Duitse conti-team neemt afscheid van acht renners, waaronder de Nederlanders Adne van Engelen en Jesse de Rooij. Daarnaast zijn er ook veranderingen in de teamleiding, valt te lezen op de ploegsite.

Van Engelen (29) was de voorbije zes jaar een van de vaste waarden bij Bike Aid. Dit jaar werd de klimmer onder andere negende in de koninginnenrit van de Ronde van Turkije, vorig jaar won hij de slotrit van de Ronde van Thailand (2.1). In 2023 zal hij ook voor een Thais team rijden, maar het is nog niet duidelijk om welke ploeg het gaat. De toekomst van de 23-jarige De Rooij, die in 2020 bij Bike Aid kwam, is ook nog niet bekend.

Carstensen en Holler

Naast Van Engelen en De Rooij, zullen Sebastian Niehues, Salim Kipkemboi, Jesse Ewart, Julian Lino en sterkhouders Nikodemus Holler en Lucas Carstensen de ploeg verlaten. Carstensen kiest voor een Aziatisch avontuur, voor de 31-jarige Holler was geen plek meer. “Op een bepaald punt moet je ruimte maken voor nieuwe ontwikkelingen, voor jonge renners”, zegt teammanager Matthias Schnapka. De 42-jarige Schnapka koerste dit seizoen – in een dubbelfunctie – zelf ook nog voor Bike Aid, maar zal in 2023 niet meer in het peloton te zien zijn.

“Alle renners die de ploeg verlaten, zijn goede jongens die je graag in je team hebt. Maar als we ons project verder willen ontwikkelen, is een frisse wind op een gegeven moment nodig”, zegt de Duitser over de veranderingen. “Als we alleen vasthouden aan wat we al bereikt hebben, zullen we ons niet verder ontwikkelen. We kijken er naar uit veel nieuwe, gemotiveerde renners in ons team te verwelkomen. Maar we hebben ook nog renners als Jasper Pahlke, Enzo Decker, Wesley Mol en Léo Bouvier, die nu voor eigen kansen kunnen gaan. En de Eritreeër Dawit Yemane, die hopelijk als volgende Afrikaan de stap naar een hoger niveau kan maken.”

Teamleiding

Wat de teamleiding betreft, zal Schnapka zich in 2023 dus volledig richten op het leiden van het team. Hij krijgt daarbij hulp van de Nederlander Anton Wiersma, die al actief was als ploegleider bij de Duitse formatie. Timo Schäfer, samen met Schnapka de oprichter van Bike Aid, zal het team verlaten. Het lukt hem niet meer om het wielerproject te combineren met zijn andere werkzaamheden.