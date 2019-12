Adieu renners: Fiets aan de Wilgen 2019

In het voorbije wielerjaar zagen we weer heel wat neoprofs hun debuut maken als wielrenner. Deze coureurs staan pas aan het begin van een, wellicht hele succesvolle, carrière. Maar voor andere renners was 2019 toch echt het laatste seizoen in het profpeloton. WielerFlits staat vandaag stil bij de buitenlandse renners die afscheid hebben genomen van het wielerwereldje.

We kunnen onmogelijk stilstaan bij alle renners die het koersbijltje erbij neer hebben gegooid, want er hebben dit jaar weer ruim zestig coureurs afscheid genomen op WorldTour- en ProContinentaal-niveau. Veel renners stoppen op een gezegende leeftijd, na een lange carrière, aangezien het fysiek of mentaal ‘op’ is. Maar niet iedereen heeft de luxe om zijn afscheid te ensceneren, aangezien veel coureurs noodgedwongen moesten stoppen na blessureleed, ziekte of een gebrek aan interesse. En dan hebben we nog enkele ploegen die zijn verdwenen, door het terugtrekken van de hoofdsponsor (denk aan Roompot-Charles en Euskadi-Murias) en dopinggevallen (Manzana Postobon).

Het gevolg is dat een aantal wielrenners nog altijd in onzekerheid leeft over de toekomst: zien we deze coureurs in 2020 nog terug in het profpeloton? We staan in deze rubriek stil bij de renners die hun afscheid daadwerkelijk hebben aangekondigd aan de hand van een overzicht, maar we lichten er ook een paar (oud)-kampioenen uit. We beginnen bij een Deen die bijna wereldkampioen wielrennen werd: Matti Breschel. Die laatste werd 35 jaar geleden geboren in het plaatsje Fakse, waar ook voormalig Ajax-voetballer Jesper Olsen het levenslicht zag. De kleine Matti bleek al gauw aanleg te hebben voor fietsen, wat hem een in 2005 een profcontract opleverde bij CSC.

De muzikale Breschel (de Deen speelt vloeiend gitaar) reed plots samen met Fabian Cancellara, Carlos Sastre en de gebroeders Fränk en Andy Schleck. En de nieuweling bleek bijzonder hard te kunnen fietsen, want hij wist in zijn eerste jaar al naar legio ereplaatsen te sprinten. De sterke Breschel ontpopte zich in de daaropvolgende seizoenen tot een machtsspurter met klassiekerambities, maar hij maakte toch vooral naam als kampioenschapsrenner. Zo veroverde hij in Varese de bronzen medaille en werd hij bijna wereldkampioen in het Australische Geelong. Het was echter mede-Scandinaviër Thor Hushovd die dankzij een paar machtige pedaalslagen naar de titel wist te sprinten.

Een hevig ontgoochelde Breschel klopte op zijn stuur van frustratie, hij besefte dat hij een unieke kans op de wereldtitel ‘had laten liggen’. Het bleek ook zijn laatste WK-medaille, al werd hij 2014 nog knap vierde in Ponferrada. Op zijn erelijst staan verder nog een ritzege in de Vuelta a España, de Ronde van Luxemburg en etappes in de wat kleinere rittenkoersen. En dan vergeten we nog zijn zege in Dwars door Vlaanderen 2010, na een indrukwekkende solo, in misschien wel het beste jaar uit zijn carrière. Breschel begon na een indrukwekkend voorseizoen als een van de topfavorieten aan de Ronde van Vlaanderen, maar tijdens de koers doemde plots de pechduivel op.

Breschel leek die dag klaar om de wielerwereld te veroveren, maar hij werd weggeslagen door materiaalpech en een wel zeer amateuristische fietswissel. Het was uiteindelijk zijn ploeggenoot Fabian Cancellara die won, na een imponerende solo over de Bosberg en de lange brede wegen naar Meerbeke. En Breschel? Die zou uiteindelijk nooit een topklassieker winnen, aangezien hij in de laatste jaren van zijn carrière vooral als knecht acteerde. De Deen kende steeds meer pech, viel vaker op het asfalt en kreeg last van psoriasis artritis, een vorm van ontstekingsreuma.

“Het is een grote opluchting dat ik de knoop heb doorgehakt. Ik hou alleen maar goeie herinneringen over aan deze sport”, aldus Breschel, die zich nu gaat richten op muziek maken, zeilen en het ploegleiderschap bij zijn laatste formatie EF Education First.

We vinden op de erelijst van de Ronde van Vlaanderen dus niet de naam van Matti Breschel, maar wel die van Stijn Devolder. Twee keer zelfs. Je zou het misschien bijna vergeten, maar de dit jaar gestopte Belg was ooit een gevreesd kasseienvreter met een nimmer aflatende aanvalslust. Maar wat de mensen wellicht helemaal zijn vergeten, is dat Devolder ooit werd gezien als de nieuwe Belgische rondehoop. Voor het begin van zijn carrière moeten we (alweer) terug naar 2002, als de West-Vlaming deel uitmaakt van het grote US Postal Service. De Belg had zich bij opleidingsploeg Vlaanderen-T-Interim vooral laten zien als hardrijder, maar hij bleek nog veel meer te kunnen.

Zo won hij voor de ploeg van Lance Armstrong en Johan Bruyneel zijn eerste meerdaagse rittenkoers met de Driedaagse De Panne-Koksijde, maar de echte doorbraak kwam er in de Vuelta a España 2016. De destijds 26-jarige Devolder wist drie weken lang de betere klimmers te volgen, reed twee goede individuele tijdritten, waardoor hij elfde werd in het klassement. Een jaar later werd de lat nog een stukje hoger gelegd, zeker na zijn derde plek in een zwaarbevochten Ronde van Zwitserland. En toegegeven, de stille allrounder pronkte na de individuele tijdrit in Zaragoza in de (toen nog) gouden leiderstrui, maar één dag later vond hij zijn Waterloo op de flanken van Cerler.

Een ronderenner, dat werd Stijn Devolder uiteindelijk nooit, maar hij wist met zijn overstap naar Quickstep wel een succesvolle switch te maken naar het stoempwerk in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Devolder deed in alles denken aan de Flandriens van weleer, met hun gekromde ruggen, zweterige tenues, giftige grimassen en asgrauwe aangezichten. Het was alsof Briek Schotte was neergedaald om nog één keer Vlaanderens Mooiste te rijden, die bewuste zondag, 6 april 2008. Devolder viel als Belgisch kampioen meerdere keren aan in de finale van de Ronde van Vlaanderen, maar werd even vaak weer teruggepakt door de overige favorieten.

Hoe luidt het bekende spreekwoord ook alweer? Derde keer, goede keer? Het gold zeker niet voor Devolder, maar de Belgisch kampioen werd uiteindelijk beloond voor zijn aanvalsdrang. Hij reed solo over de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg en wist ook de laatste kilometers naar Meerbeke in z’n eentje af te werken, al kwamen Nick Nuyens en Juan Antonio Flecha nog gevaarlijk dichtbij. De twee tegenaanvallers bleven echter hangen, waardoor Devolder na een imponerende solo de Ronde van Vlaanderen won. En dat in de nationale driekleur!

Een jaar later was het opnieuw raak, na een vergelijkbare solo, al werd hij toen ook wel een beetje geholpen door de koude oorlog tussen ploeggenoot en topfavoriet Tom Boonen en diens grote uitdager Filippo Pozzato. Het bleek de laatste monumentale zege van Devolder, die later nog wel twee Belgische titels en de Ronde van België wist te veroveren. Aan het einde van zijn carrière reed hij vooral voor anderen, zo was hij dit jaar als wegkapitein nog erg belangrijk voor Mathieu van der Poel. “Ik heb na 2013 niks meer gewonnen, maar ik heb geen spijt dat ik ben doorgegaan”, zo blikt Devolder terug. Zijn volgende roeping? “Ik ga vanaf volgend jaar werken bij een loonwerker.”

Soms is een achternaam een vloek. Vraag het maar aan Jordi Cruijff. Of Axel Merckx. En wat dan met Moreno Moser, het neefje van oud-wereldkampioen Francesco Moser. De man die driemaal Parijs-Roubaix won, het werelduurrecord aan flarden reed in Mexico en in 1984 de Giro d’Italia op zijn naam schreef. De jonge Moser wist wat hem te doen stond: de torenhoge verwachtingen inlossen. Heel even leek hij ook op weg naar een grootse carrière, want zijn entree bij de profs was indrukwekkend. Zo won hij als neoprof de Trofeo Laigueglia, Rund um den Finanzplatz en de Ronde van Polen, terwijl hij in 2013 zelfs de beste was in Strade Bianche.

Het bleek ook meteen het orgelpunt van een carrière, die verder nooit echt van de grond kwam. Af en toe was er nog een uitschieter, maar Moser bleek niet in staat om te bevestigen. Na periodes bij Cannondale en Astana kwam hij terecht bij Nippo Vini Fantini-Faizanè, waar hij hoopte zijn loopbaan nieuw leven in te blazen. “Het is geen leuk gevoel als je in elke wedstrijd wordt gelost, hoe hard je ook traint. Dan is het een nachtmerrie om naar wedstrijden te gaan. Na mijn debuut waren de verwachtingen hooggespannen, maar je bent als wielrenner afhankelijk van zoveel factoren. Ik probeer nu te begrijpen waarom het altijd mis gaat.”

De Italiaanse puncheur wist ook op ProContinentaal niveau geen antwoord te vinden op die vraag, want 2019 werd een dramatisch jaar voor Moser. Zijn beste prestatie behaalde hij in de Trofeo Laigueglia, de koers waar het eigenlijk allemaal begon, maar een 37e plaats is nauwelijks het vernoemen waard. Na twintig koersdagen en een hele boel DNF’jes is het klaar voor Moser, die via de achterdeur verdwijnt uit het profpeloton. “Ik kan de laatste jaren gewoon niet meer meekomen. Na vele tests zijn we ook zeker dat het niet door ziekte komt. Ik ben gewoon klaar.”

Wie ook klaar is, is Taylor Phinney. Nog zo’n supertalent die nooit écht is doorgebroken, al werd de Amerikaanse allrounder ook geconfronteerd met de nodige pech. De man uit Boulder, Colorado, stapte met schitterende adelbrieven over naar de profs. Zo won hij als belofte tweemaal Parijs-Roubaix, Olympia’s Tour en werd hij wereldkampioen tijdrijden, waardoor de ploegen in de rij stonden voor zijn handtekening. Zijn oog viel uiteindelijk op BMC. De zoon van ex-wielrenner Davis Phinney en oud-wielrenner en schaatsster Connie Carpenter won aanvankelijk ook de nodige wedstrijden, waaronder de openingstijdrit van de Giro d’Italia.

Phinney kwam in 2012 bovendien zes seconden tekort om zich tot wereldkampioen tijdrijden te kronen, die eer ging in Valkenburg naar Tony Martin. Twee jaar later ging het echter gruwelijk mis tijdens de Amerikaanse kampioenschappen, toen hij door een ongelukkige manoeuvre van een motard op hoge snelheid ten val kwam in de afdaling van Lookout (geen grap) Mountain. Het verdict: een beenbreuk en een ellenlange revalidatie. Het bleek een keerpunt in de carrière van Phinney, aangezien hij nadien niet meer zijn oude niveau wist te halen. De Amerikaan nam afscheid in de Japan Cup, maar finishen deed hij niet.

“Dit is een beslissing waar ik al heel lang mee worstelde, en daarmee bedoel ik een paar jaar”, vertelde Phinney voor zijn laatste wedstrijd als profrenner. “Uiteindelijk heb ik het gevoel dat mijn lichaam deze keuze voor mij gemaakt heeft. Het is tijd om alle energie in iets nieuws en onbekends te stoppen.” Simon Špilak, nog zo’n iemand die nu alle tijd heeft om andere dingen te doen. We weten eigenlijk bijzonder weinig van de zwijgzame Sloveen, die nauwelijks interviews geeft en zich niet tot nauwelijks bezighoudt met social media. De 33-jarige Špilak was ook als renner onnavolgbaar, aangezien hij bijvoorbeeld nooit deelnam aan grote rondes.

Niet als klassementsrenner, maar ook niet als rittenkaper. En dat is toch opvallend voor een renner die bekend stond om zijn klimvermogen, koersinzicht en hardrijderskwaliteiten. Špilak won als renner van Lampre de Ronde van Romandië, zij het na de diskwalificatie van Alejandro Valverde, maar hij won op eigen kracht ook tweemaal de Ronde van Zwitserland. In 2015 versloeg hij zelfs Geraint Thomas en Tom Dumoulin na een razend spannend tijdritslot. Verder won hij enkele kleinere eendagskoersen en bergritten in rittenwedstrijden, maar opeens was het genoeg geweest. Zonder veel poeha of poespas zette hij een punt achter zijn carrière.

“Ik ben heel erg tevreden over mijn carrière en mijn resultaten en daar wil ik het bij laten”, was een deel van de korte maar krachtige reactie van de man van weinig woorden. Tot slot willen we nog enkele namen eruit lichten: zo komt er een einde aan de carrière van Lars Bak, die bekendheid verwierf als knecht van onder meer Fabian Cancellara en André Greipel, maar ook een persoonlijk hoogtepunt beleefde met een ritzege in de Giro d’Italia. En we nemen ook afscheid van de kleine Samuel Dumoulin, die elf jaar geleden onsterfelijk werd in eigen land door een Touretappe te winnen, maar later nog wist te zegevieren in heel wat andere Franse wedstrijden.

En dan hebben we nog de familie Feillu die twee fietsen aan de wilgen hangt: die van Brice en Roman Feillu. Die eerste won precies tien jaar geleden uit het niets een Tourrit met aankomst op Arcalis, maar bleek later niet meer dan een goede subtopper. Zijn oudere broer Romain was ooit een gevreesd sprinter, met name in de wat kleinere wedstrijden, maar de voormalig renner van Vacansoleil-DCM was al weggezakt naar het continentale niveau. Verder zeggen we gedag tegen Bart De Clercq (denk aan zijn Girozege op Montevergine di Mercogliano), Roberto Ferrari en Peter Kennaugh. En Mathew Hayman, al nam de Australiër reeds afscheid na de Tour Down Under.

We eindigen met Daniele Bennati en Marcel Kittel, twee renners die naam hebben gemaakt als sprinter. De Italiaan reed de laatste jaren van zijn carrière – als renner van Movistar – op kop voor Alejandro Valverde, Nairo Quintana en Mikel Landa, maar was ooit razendsnel op twee wielen. Zo won hij in dienst van Lampre en Liquigas etappes in de Giro, Tour en Vuelta. De Toscaan zegevierde twaalf jaar geleden zelfs na een fameuze sprint op de Champs-Élysées, toch een beetje het mekka voor de snelheidsduivels. Nu komt er na negentien jaar een einde aan de wielerloopbaan van Bennati, die dit seizoen kampte met hardnekkige rugklachten.

En dan naar Marcel Kittel, de Duitser die twee jaar geleden nog de beste sprinter ter wereld was. Het is eigenlijk geen leeftijd om te stoppen, 31 jaar, maar de bonkige spurter was helemaal klaar met het profbestaan. “Ik ben alle motivatie verloren om mezelf te blijven pijnigen op de fiets. De sport en de wereld waarin je leeft worden bepaald door pijn. Je hebt geen tijd voor familie en vrienden. Ik wilde mijn zoon niet zien opgroeien via Skype”, zo liet hij weten bij zijn afscheid. En spijt van zijn beslissing, dat heeft Kittel niet, zo bleek uit een recent interview. “Het is mooi om nog steeds een connectie te hebben met de sport, maar ik mis het niet. Ik ben nu vrij.”

Kittel maakte dus furore als sprinter, maar werd in het begin van zijn carrière toch echt gezien als een beloftevolle tijdrijder. Zo werd hij bij de junioren tweemaal wereldkampioen tegen de klok, terwijl hij als belofte een bronzen plak wist te veroveren. Skil-Shimano was er als de kippen bij om de jonge Duitser een profcontract aan te bieden. Kittel begon zijn profbestaan in 2011 tijdens de Tour de Langkawi en verbaasde in die ronde zelfs zijn ploeggenoten. “Kittel was net in de ploeg, we wisten alleen dat hij hard kon fietsen”, zo vertelde zijn toenmalige ploeggenoot Koen de Kort in 2012 aan De Volkskrant. “Marcel werd toen in een rit gebombardeerd tot voorlaatste renner in de trein.”

De 22-jarige renner moest de spurt aantrekken voor zijn kopman Kenny van Hummel. “Dat was de sprinter binnen Skil-Shimano, maar Marcel trok veel te laat aan. Volgens Van Hummel was het beter als de rollen werden omgedraaid. Hij zou de sprint wel eens aantrekken voor Marcel, zodat hij kon zien hoe het moest.” Het resultaat: Marcel Kittel won de derde etappe van de Tour de Langkawi en werd al snel gebombardeerd tot de belangrijkste sprinter binnen het team. De blonde Duitser eindigde zijn eerste jaar met maar liefst achttien overwinningen, zo zegevierde hij in vier etappes van de Ronde van Polen én pakte hij een rit in de Vuelta a España.

Duitsland had een opvolger van Erik Zabel, aangezien Kittel binnen enkele seizoenen uitgroeide tot de snelste man op twee wielen. In 2012 moest hij nog ziek opgeven in de Tour, maar het jaar daarop won hij maar liefst vier etappes en liet hij de onverslaanbaar geachte Mark Cavendish zijn hielen zien. “Ik voelde me heel wat jaren onverslaanbaar, maar één renner kwam en veranderde dat. Een rots van pure spierkracht en blond haar. Die coureur is Marcel Kittel. Hij leek op de wielrennende versie van Rocky. Hij was de eerste bij wie ik moest uitvinden hoe ik hem moest verslaan”, zo liet de doorgaans weinig complimenteuze Cavendish weten na het afscheid van zijn grote rivaal.

Kittel kan terugkijken op een korte maar zeer succesvolle carrière, met veertien etappezeges in de Tour, vier ritoverwinningen in de Giro d’Italia en vijf keer de Scheldeprijs, toch een beetje het officieuze WK voor sprinters. De altijd uitgesproken Kittel was mediageniek en het ideale uithangbord, maar kende ook een gevoelige kant en periodes van twijfel en somberheid. Zo beleefde hij door mentale problemen en een vormcrisis een barslecht afscheidsjaar bij Team Sunweb, terwijl ook zijn periode bij Katusha-Alpecin geen succes werd. Hij boekte twee jaar geleden nog grote successen onder de vleugels van Patrick Lefevere, maar toch vertrok hij bij Quick-Step.

Kittel hoopte bij Katusha-Alpecin ook de zeges aaneen te rijgen, maar hij boekte in zijn eerste jaar slechts twee zeges in Tirreno-Adriatico. Het dieptepunt volgde in de Ronde van Frankrijk, toen hij na een kleurloze eerste week buiten tijd finishte in de tweede Alpenetappe naar La Rosière. De dure aankoop begon in 2019 nog wel sterk met winst in de Trofeo Palma, maar het bleek slechts een korte opleving. Na teleurstellende optredens in de Dubai Tour en Parijs-Nice volgde een treurige anticlimax in de Scheldeprijs, de koers die hij vijfmaal wist te winnen. Kittel werd namelijk onherroepelijk uit een klein pelotonnetje gereden, op kaarsrechte wegen, terwijl het tempo niet eens zo hoog lag.

Het bleek de laatste koers van Marcel Kittel, die niet veel later zijn afscheid aankondigde. “Ik vind het fijn dat alle verwachtingen weg zijn. Als sprinter sta je altijd in het middelpunt van de belangstelling en dat is nu niet meer zo. Ik ben trots op wat ik heb bereikt en ik houd nog steeds van de sport, maar het is fijn om geen druk meer te voelen”, aldus de ooit zo snelle man.

Een overzicht van de gestopte buitenlandse renners in 2019

Jonas Aaen

Leeftijd : 20 april 1986 (33 jaar)

Laatste ploeg : Riwal Readynez

Belangrijkste individuele resultaten :

Grand Prix d’Isbergues

GP Stad Zottegem

Twee ritzeges Okolo Slovenska

Eindklassement Herald Sun Tour

Ildar Arslanov

Leeftijd : 6 april 1994 (25 jaar)

Laatste ploeg : Gazprom-Rusvelo

Belangrijkste individuele resultaten :

Ritzege Giro Valle d’Aosta

Eindklassement Adriatica Ionica Race

4e Eindklassement Sibiu Cycling Tour

5e Eindklassement Presidential Tour of Turkey

Yoann Bagot

Leeftijd : 6 september 1987 (32 jaar)

Laatste ploeg : Vital Concept-B&B Hotels

Belangrijkste individuele resultaten :

Tour du Gévaudan

Eindklassement Presidential Tour of Turkey

5e Eindklassement La Méditerranéenne

Lars Bak

Leeftijd : 16 januari 1980 (39 jaar)

Laatste ploeg : Dimension Data

Belangrijkste individuele resultaten :

Eindklassement Tour de l’Avenir

Ritzege Giro d’Italia

Ritzege Eneco Tour

GP de Fourmies

Parijs-Bourges

Nationaal kampioen tijdrijden (2007 en 2008)

Daniele Bennati

Leeftijd : 24 september 1980 (39 jaar)

Laatste ploeg : Movistar

Belangrijkste individuele resultaten :

Twee ritzeges Tour de France

Drie ritzeges Giro d’Italia

Zes ritzeges Vuelta a España

Vijf etappes Tour de Pologne

Drie etappes Deutschland Tour

Giro del Piemonte (2006 en 2008)

Nuno Bico

Leeftijd : 3 juli 1994 (25 jaar)

Laatste ploeg : Burgos-BH

Belangrijkste individuele resultaten :

7e Volta ao Alentejo

Adam Blythe

Leeftijd : 1 oktober 1989 (30 jaar)

Laatste ploeg : Lotto Soudal

Belangrijkste individuele resultaten :

Elfstedenronde

Prudential RideLondon Classic

Binche-Chimay-Binche

Circuit Franco-Belge

Matti Breschel

Leeftijd : 31 augustus 1984 (35 jaar)

Laatste ploeg : EF Education First

Belangrijkste individuele resultaten :

Dwars door Vlaanderen

Ritzege Vuelta a España

Ritzege Volta a Catalunya

Eindklassement Tour de Luxembourg

Negen etappes Ronde van Denemarken

WK wielrennen Geelong (2010)

WK wielrennen Varese (2008)

Loïc Chetout

Leeftijd : 23 september 1992 (27 jaar)

Laatste ploeg : Cofidis

Belangrijkste individuele resultaten :

Ritzege Ronde de l’Isard

Classic Loire Atlantique

Bart De Clercq

Leeftijd : 26 augustus 1986 (33 jaar)

Laatste ploeg : Wanty-Gobert

Belangrijkste individuele resultaten

Ritzege Giro d’Italia

Ritzege Tour de Pologne

Eindklassement Tour de l’Ain

5e Eindklassement Ruta del Sol

14e Eindklassement Vuelta a España

17e Eindklassement Vuelta a España

Steve Cummings

Leeftijd : 19 maart 1981 (38 jaar)

Laatste ploeg : Dimension Data

Belangrijkste individuele resultaten :

Twee ritzeges Tour de France

Ritzege Vuelta a España

Eindklassement Tour of Britain

Ritzege Critérium du Dauphiné

Ritzege Tirreno-Adriatico

Ritzege Vuelta al Pais Vasco

Eindklassement Tour de Méditerranéen

Coppa Bernocchi

Maxime Daniel

Leeftijd : 5 juni 1991 (28 jaar)

Laatste ploeg : Arkéa-Samsic

Belangrijkste individuele resultaten :

ZLM Tour

Ritzege Vuelta de Madrid

Ritzege Volta a Portugal

4e Halle-Ingooigem

Moreno De Pauw

Leeftijd : 12 augustus 1991 (28 jaar)

Laatste ploeg : Sport-Vlaanderen Baloise

Belangrijkste individuele resultaten

Ritzege An Post Race

* Behaalde zijn grootste successen op de baan

Kenny Dehaes

Leeftijd : 10 november 1984 (35 jaar)

Laatste ploeg : Wallonie-Bruxelles

Belangrijkste individuele resultaten

Trofeo Palma

Halle-Ingooigem

Nokere Koerse

Handzame Classic

Schaal Sels

Ronde van Drenthe

GP de Denain

GP Stad Zottegem

Zakkari Dempster

Leeftijd : 27 september 1987 (32 jaar)

Laatste ploeg : Israel Cycling Academy

Belangrijkste individuele resultaten :

Veenendaal-Veenendaal Classic

Ritzege Czech Cycling Tour

Ritzege Tour of Japan

Stijn Devolder

Leeftijd : 29 augustus 1979 (40 jaar)

Laatste ploeg : Corendon-Circus

Belangrijkste individuele resultaten

Ronde van Vlaanderen (2008 en 2009)

Eindklassement Tour of Belgium (2008 en 2010)

Eindklassement Driedaagse van de Panne-Koksijde

Eindklassement Volta ao Algarve

Nationaal kampioen op de weg (2007, 2010 en 2013)

Samuel Dumoulin

Leeftijd : 20 augustus 1980 (39 jaar)

Laatste ploeg : AG2R La Mondiale

Belangrijkste individuele resultaten :

Ritzege Tour de France

Drie ritzeges Volta a Catalunya

Tro-Bro Léon (2003 en 2004)

GP de Plumelec (2013 en 2016)

Eindklassement Ster van Bessèges

Grand Prix La Marseillaise

Route Adélie de Vitré

Hubert Dupont

Leeftijd : 13 november 1980 (39 jaar)

Laatste ploeg : AG2R La Mondiale

Belangrijkste individuele resultaten :

Eindklassement Route du Sud

Eindklassement Tour du Limousin

7e Eindklassement Giro del Trentino

11e Eindklassement Giro d’Italia (2011 en 2016)

Brice Feillu

Leeftijd : 26 juli 1985 (34 jaar)

Laatste ploeg : Arkéa-Samsic

Belangrijkste individuele resultaten :

Ritzege Tour de France

Eindklassement Parijs-Corrèze

4e Eindklassement Route du Sud

Romain Feillu

Leeftijd : 16 april 1984 (35 jaar)

Laatste ploeg : St Michel-Auber93

Belangrijkste individuele resultaten :

Eindklassement Tour of Britain

Eindklassement Tour de Picardie

GP de Fourmies (2009 en 2010)

Boucles de l’Aune (2007 en 2008)

Route Adélie de Vitré

Twee ritzeges Tour du Luxembourg

Drie ritzeges Tour Méditerranéen

Roberto Ferrari

Leeftijd : 9 maart 1983 (36 jaar)

Laatste ploeg : UAE Emirates

Belangrijkste individuele resultaten :

Ritzege Giro d’Italia

Route Adélie de Vitré

GP di Lugano

Memorial Marco Pantani

Giro del Friuli

Twee ritzeges Tour de San Luis

Marc Fournier

Leeftijd : 12 november 1994 (25 jaar)

Laatste ploeg : Vital Concept-B&B Hotels

Belangrijkste individuele resultaten

Eindklassement Circuit Cycliste Sarthe

Ritzege Circuit Cycliste Sarthe

Le Triptyque des Monts et Châteaux

Johannes Fröhlinger

Leeftijd : 9 juni 1985 (34 jaar)

Laatste ploeg : Team Sunweb

Belangrijkste individuele resultaten :

5e Memorial Cimurri

6e Eindklassement Bayern-Rundfahrt

7e Japan Cup

Yohann Gène

Leeftijd : 25 juni 1981 (38 jaar)

Laatste ploeg : Total Direct Energie

Belangrijkste individuele resultaten :

Eindklassement La Tropicale Amissa Bongo (2013 en 2017)

Zeven ritzeges La Tropicale Amissa Bongo

Ritzege Tour de Langkawi

Ritzege Route du Sud

Ritzege Boucles de la Mayenne

Roy Goldstein

Leeftijd : 20 mei 1993 (26 jaar)

Laatste ploeg : Israel Cycling Academy

Belangrijkste individuele resultaten :

Nationaal kampioen op de weg (2017 en 2018)

Krister Hagen

Leeftijd : 12 januari 1989 (30 jaar)

Laatste ploeg : Riwal Readynez

Belangrijkste individuele resultaten :

Eindklassement Istrian Spring Trophy

Trofej Umag

Tour de Gironde

Sho Hatsuyama

Leeftijd : 17 augustus 1988 (31 jaar)

Laatste ploeg : Nippo Vini Fantini-Faizanè

Belangrijkste individuele resultaten :

Tour de Okinawa

Nationaal kampioen op de weg

Mathew Hayman

Leeftijd : 20 april 1978 (41 jaar)

Laatste ploeg : Mitchelton-Scott

Belangrijkste individuele resultaten :

Parijs-Roubaix

Parijs-Bourges

Eindklassement Sachsen Tour

3e Omloop Het Nieuwsblad

4e Gent-Wevelgem

8e Parijs-Roubaix

Preben Van Hecke

Leeftijd : 9 juli 1982 (37 jaar)

Nationaal kampioen op de weg

Schaal Sels

GP de la Somme

Evan Huffman

Leeftijd : 7 januari 1990 (29 jaar)

Laatste ploeg : Rally UHC

Belangrijkste individuele resultaten :

Twee ritzeges Tour of California

Eindklassement Tour of Alberta

Eindklassement Tour of the Gila

Twee ritzeges Tour of Alberta

Twee ritzeges Tour of the Gila

Markel Irizar

Leeftijd : 5 februari 1980 (39 jaar)

Laatste ploeg : Trek-Segafredo

Belangrijkste individuele resultaten :

Eindklassement Ruta del Sol

Ritzege Tour du Poitou Charentes

5e Chrono des Herbiers

5e Tour du Poitou Charentes

Axel Journiaux

Leeftijd : 20 mei 1995 (24 jaar)

Laatste ploeg : Total Direct Energie

Belangrijkste individuele resultaten :

Ritzege Grand Prix Priessnitz Spa

Peter Kennaugh

Leeftijd : 15 juni 1989 (30 jaar)

Laatste ploeg : BORA-hansgrohe

Belangrijkste individuele resultaten :

Eindklassement Tour of Austria

Eindklassement Settimana Internazionale Coppi e Bartali

Cadel Evans Great Ocean Road Race

GP Pino Cerami

Twee ritzeges Critérium du Dauphiné

Nationaal kampioen op de weg (2014 en 2015)

Marcel Kittel

Leeftijd : 11 mei 1988 (31 jaar)

Laatste ploeg : Katusha-Alpecin

Belangrijkste individuele resultaten :

Veertien ritzeges Tour de France

Vier ritzeges Giro d’Italia

Ritzege Vuelta a España

Scheldeprijs (2012, 2013, 2014, 2016 en 2017)

Eindklassement Dubai Tour (2016 en 2017)

Acht ritzeges Dubai Tour

Vijf etappes Tour de Pologne

Evgeny Kobernyak

Leeftijd : 24 januari 1995 (24 jaar)

Laatste ploeg : Gazprom-RusVelo

Belangrijkste individuele resultaten :

Eindklassement Five Rings of Moscow

Jérémy Maison

Leeftijd : 21 juli 1993 (26 jaar)

Laatste ploeg : Arkéa-Samsic

Belangrijkste individuele resultaten

Ritzege Ronde de l’Isard

Eindklassement Ronde de l’Isard

Eindklassement Le Tour de Savoie Mont Blanc

Amaël Moinard

Leeftijd : Arkéa-Samsic

Laatste ploeg : 2 februari 1982 (37 jaar)

Belangrijkste individuele resultaten :

Ritzege Parijs-Nice

Ritzege Route du Sud

Ritzege Tour du Haut Var

Eindklassement Tour du Haut Var

Antonio Molina

Leeftijd : 4 januari 1991 (28 jaar)

Laatste ploeg : Caja Rural-Seguros RGA

Belangrijkste individuele resultaten :

5e Eindklassement Tour du Gévaudan

6e Eindklassement Route d’Occitanie

Maxime Monfort

Leeftijd : 14 januari 1983 (36 jaar)

Laatste ploeg : Lotto Soudal

Belangrijkste individuele resultaten :

Eindklassement Bayern-Rundfahrt

Eindklassement Tour du Luxembourg

Eindklassement Bayern-Rundfahrt

6e Eindklassement Vuelta a España

Matteo Montaguti

Leeftijd : 6 januari 1984 (35 jaar)

Laatste ploeg : Androni Giocattoli-Sidermec

Belangrijkste individuele resultaten :

Eindklassement Giro della Provincia Calabria

Ritzege Tour of the Alps

Ritzege Giro della Provincia Calabria

GP di Camaiore

Trofeo Laigueglia

Steve Morabito

Leeftijd : 30 januari 1983 (36 jaar)

Laatste ploeg : Groupama-FDJ

Belangrijkste individuele resultaten :

Ritzege Tour du Suisse

Eindklassement Tour of Austria

4e Eindklassement Tour du Suisse

5e Eindklassement Giro del Trentino

Javier Moreno

Leeftijd : 18 juli 1984 (35 jaar)

Laatste ploeg : Delko Marseille Provence

Belangrijkste individuele resultaten :

Eindklassement Vuelta a Castilla y Leon

Eindklassement Vuelta Asturias

Eindklassement Vuelta Aragón

Vuelta a la Comunidad de Madrid

Ritzege Tour de l’Ain

Eindklassement Tour Down Under

Eindklassement Tour of Austria

* Zet zijn carrière voort als mountainbiker

Manuele Mori

Leeftijd : 9 augustus 1980 (39 jaar)

Laatste ploeg : UAE Emirates

Belangrijkste resultaten :

Japan Cup

GP Bruno Beghelli

GP Ouest Plouay

Moreno Moser

Leeftijd : 25 december 1990 (29 jaar)

Laatste ploeg : Nippo Vini Fantini-Faizanè

Belangrijkste individuele resultaten :

Strade Bianche

Eindklassement Tour de Pologne

Twee ritzeges Tour de Pologne

Rund um den Finanzplatz

Trofeo Laigueglia (2012 en 2018)

Grand Prix de Montréal

Patrick Müller

Leeftijd : 18 april 1996 (23 jaar)

Laatste ploeg : Vital Concept-B&B Hotels

Belangrijkste individuele resultaten :

Volta Limburg Classic

4e Eindklassement Circuit Cycliste Sarthe

Bryan Nauleau

Leeftijd : 17 maart 1988 (31 jaar)

Laatste ploeg : Total Direct Energie

Belangrijkste individuele resultaten :

8e Eindklassement La Tropicale Amissa Bongo

9e Boucles de l’Aune

Jarlinson Pantano

Leeftijd : 19 november 1988 (31 jaar)

Laatste ploeg : Trek-Segafredo

Belangrijkste individuele resultaten

Ritzege Tour de France

Ritzege Tour de Suisse

Ritzege Volta a Catalunya

Nationaal kampioen tijdrijden

4e Eindklassement Tour de Suisse

* Werd dit jaar betrapt op het gebruik van doping

Sergio Pardilla

Leeftijd : 16 januari 1984 (35 jaar)

Laatste ploeg : Caja Rural-Seguros RGA

Belangrijkste individuele resultaten :

Eindklassement Vuelta a la Comunidad de Madrid

Eindklassement Tour of Japan

Ritzege Vuelta a Burgos

Ritzege Ruta del Sol

Eindklassement Tour de l’Ain

Eindklassement Tour of Austria

Taylor Phinney

Leeftijd : 27 juni 1990 (29 jaar)

Laatste ploeg : EF Education First

Belangrijkste individuele resultaten :

Ritzege Giro d’Italia

Eindklassement Dubai Tour

Ritzege Tour de Pologne

Ritzege Eneco Tour

Nationaal kampioen tijdrijden (2010, 2014 en 2016)

Wereldkampioenschap tijdrijden (2012)

4e Olympische Spelen wegwedstrijd

4e Olympische Spelen tijdrijden

Alexandre Pichot

Leeftijd : 6 januari 1983 (36 jaar)

Laatste ploeg : Total Direct Energie

Belangrijkste individuele resultaten :

GP Cholet-Pays de Loire

5e Dwars door Vlaanderen

8e E3 Prijs Vlaanderen

11e Ronde van Vlaanderen

Rubén Plaza

Leeftijd : 29 februari 1980 (39 jaar)

Laatste ploeg : Israel Cycling Academy

Belangrijkste individuele resultaten :

Ritzege Tour de France

Twee ritzeges Vuelta a España

Nationaal kampioen op de weg (2003 en 2009)

Eindklassement Vuelta a Castilla y Leon (2013 en 2018)

Eindklassement Vuelta a la Comunidad Valenciana

Eindklassement Vuelta Aragón

6e Eindklassement Vuelta a España

Perrig Quemeneur

Leeftijd : 26 april 1984 (35 jaar)

Laatste ploeg : Total Direct Energie

Belangrijkste individuele resultaten :

7e Tour de Vendée

8e Tro-Bro Léon

Jacques Janse van Rensburg

Leeftijd : 6 september 1987 (32 jaar)

Laatste ploeg : Dimension Data

Belangrijkste individuele resultaten :

Nationaal kampioen op de weg

5e Eindklassement Tour of Oman

Mark Renshaw

Leeftijd : 22 oktober 1982 (37 jaar)

Laatste ploeg : Dimension Data

Belangrijkste individuele resultaten :

Twee ritzeges Tour Down Under

/ Ritzege Eneco Tour

Clasica de Almeria

Eindklassement Tour of Qatar

Tro-Bro Léon

Ivan Santaromita

Leeftijd : 30 april 1984 (35 jaar)

Laatste ploeg : Nippo Vini Fantini-Faizanè

Belangrijkste individuele resultaten :

Nationaal kampioen op de weg

Eindklassement Settimana Internazionale Coppi e Bartali

Ritzege Giro del Trentino

Japan Cup

Kristoffer Skjerping

Leeftijd : 4 mei 1993 (26 jaar)

Laatste ploeg : Uno-X

Belangrijkste individuele resultaten :

Ritzege Tour de l’Avenir

Ronde van Vlaanderen voor Beloften

Wereldkampioenschap op de weg voor Beloften (2014)

Simon Špilak

Leeftijd : 23 juni 1986 (33 jaar)

Laatste ploeg : Katusha-Alpecin

Belangrijkste individuele resultaten :

Eindklassement Tour de Suisse (2015 en 2017)

Eindklassement Tour de Romandie (2010)

Rund um den Finanzplatz

GP Miguel Induraín

Drie ritzeges Tour de Romandie

Ritzege Critérium du Dauphiné

Ritzege Tour de Suisse

Eindklassement Tour de Romandie (2013, 2014 en 2015)

Eindklassement Parijs-Nice

Lukas Spengler

Leeftijd : 16 september 1994 (25 jaar)

Laatste ploeg : Wallonie-Bruxelles

Belangrijkste individuele resultaten :

Parijs-Roubaix voor beloften

5e Schaal Sels

Peter Stetina

Leeftijd : 8 augustus 1987 (32 jaar)

Laatste ploeg : Trek-Segafredo

Belangrijkste individuele resultaten :

GP Miguel Indurain

4e Eindklassement Tour de Langkawi

5e Eindklassement Colorado Classic

6e Eindklassement Tour of California

* Richt zich nu op gravelwedstrijden

Svein Tuft

Leeftijd : 9 mei 1977 (42 jaar)

Laatste ploeg : Rally UHC

Belangrijkste individuele resultaten :

Elf keer nationaal kampioen tijdrijden

Twee keer nationaal kampioen op de weg (2011 en 2014)

Twee ritzeges Eneco Tour

Duo Normand

Ritzege Postnord Danmmark Rundt

Wereldkampioenschap tijdrijden (2008)

Angelo Tulik

Leeftijd : 2 december 1990 (29 jaar)

Laatste ploeg : Total Direct Energie

Belangrijkste individuele resultaten :

La Roue Tourangelle

Ritzege Tour des Fjords

Tour du Doubs

Benoît Vaugrenard

Leeftijd : 5 januari 1982 (37 jaar)

Laatste ploeg : Groupama-FDJ

Belangrijkste individuele resultaten :

Eindklassement Tour du Poitou Charentes

La Poly Normande

GP d’Isbergues

Ritzege Volta ao Algarve

Ritzege Vierdaagse van Duinkerke

Ritzege Tour du Limousin

Jaco Venter

Leeftijd : 13 februari 1987 (32 jaar)

Laatste ploeg : Dimension Data

Belangrijkste individuele resultaten :

Nationaal kampioen op de weg

4e Eindklassement Tour de l’Avenir

Zico Waeytens

Leeftijd : 29 september 1991 (28 jaar)

Laatste ploeg : Cofidis

Belangrijkste individuele resultaten :

Ritzege Baloise Belgium Tour

Eindklassement Tour des Fjords

Garmin Velothon Berlin

GP Stad Zottegem

Robert Wagner

Leeftijd : 17 april 1983 (36 jaar)

Laatste ploeg : Arkéa-Samsic

Belangrijkste individuele resultaten :

Nationaal kampioen op de weg

Ronde van Noord-Holland (2008 en 2010)

Drie ritzeges Delta Tour Zeeland

Ritzege Bayern-Rundfahrt

Ritzege Ster ZLM Tour

Ritzege Driedaagse van West-Vlaanderen