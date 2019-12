Minne Verboom en Conor Dunne hangen wedstrijdfiets aan de wilgen dinsdag 31 december 2019 om 11:18

Minne Verboom (SEG Racing Academy) en Conor Dunne (Israel Cycling Academy) zullen volgend jaar niet langer in het peloton te zijn. Zowel de 20-jarige Nederlander als de 27-jarige Ier kondigden via social media hun afscheid aan.

“Dit was mijn laatste jaar als wielrenner”, opent Verboom zijn korte statement op Instagram. “Na veel nadenken heb ik besloten om te stoppen met wielrennen op koersniveau. Het was een fantastische tijd met geweldige ervaringen. Ik dank iedereen die altijd voor me heeft gesupporterd.”

Verboom werd in 2017 Nederlands kampioen tijdrijden bij de junioren. Op zijn palmares staan geen profkoersen. De voorbije twee jaar reed hij voor SEG Racing Academy.

Conor Dunne

Dunne heeft met het Iers wegkampioenschap van 2018 wel een profwedstrijd op zijn erelijst. Daarnaast won hij de Rutland – Melton International Cicle Classic (2016) en een etappe in de An Post Ras (2013). Na twee jaar Aqua Blue maakte hij vorig jaar de overstap naar Israel Cycling Academy, maar daar kreeg hij geen nieuw contract aangeboden.

De boomlange renner – Dunne is 2.04 meter – kondigde zijn afscheid eveneens aan op Instagram. “Koersen was een avontuur dat ik nooit zal vergeten. Het is moeilijk om afscheid te nemen van iets dat me zo lang heeft gedreven, maar het voelt nu als het juiste moment om mijn energie te steken in nieuwe uitdagingen. Ik ben trots op wat ik in de sport heb bereikt. Hoewel ik soms een wedstrijd wist te winnen zijn het niet de resultaten waar ik op terugkijk, het zijn de mensen, de plekken en de ervaringen die me bij zullen blijven.”

“Zonder het wielrennen had ik de meest geweldige vrouw in mijn leven niet ontmoet, en daar zal ik altijd dankbaar voor blijven”, vervolgt Dunne. “Ik wil iedereen bedanken die me tijdens mijn carrière heeft geholpen, jullie support betekende alles voor me.”