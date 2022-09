Loes Adegeest slaat dubbelslag in Tour Féminin l’Ardèche

Loes Adegeest heeft de derde etappe van de Tour Féminin l’Ardèche gewonnen en ook de leiding gepakt in het algemeen klassement. De Nederlandse renster van IBCT was in de etappe van Avignon naar Pernes-les-Fontaine de beste van een kopgroep van vier.

De 26-jarige Adegeest, die de komende twee jaar uitkomt voor FDJ-SUEZ-Futuroscope, wist de Duitse Ricarda Bauernfeind (Canyon-SRAM Generation) en de Amerikaanse Emma Langley (Amerikaanse selectie) te verslaan. Haar Ierse ploeggenote Megan Armitage werd vierde op drie seconden achterstand. Het eerstvolgende ‘peloton’ volgde op een halve minuut.

Door haar ritzege is Adegeest ook de nieuwe leider in het algemeen klassement van de Franse rittenkoers van UCI 2.1-niveau. Ze leidt met drie seconden voorsprong op Bauernfeind en Langley. De Tour Féminin l’Ardèche duurt nog tot en met maandag 12 september.