Addy Engels (Jumbo-Visma): “López had op de slotklim de sterkste benen”

Ploegleider Addy Engels van Jumbo-Visma zag zijn kopman en rodetruidrager Primož Roglič op de steile Alto d’El Gamoniteiru naar de tweede plaats rijden, op veertien seconden achter Miguel Ángel López. Hij was tevreden over het optreden van zijn geel-zwarte brigade, die de Sloveense leider zo goed mogelijk naar de laatste klim moest helpen.

“Ik denk dat de ploeg eigenlijk de hele dag door goed heeft gepresteerd. Dat we Koen Bouwman van voren hadden, maakte het allemaal wat makkelijker voor ons”, zei Engels bij Eurosport. “Tot de laatste klim was e goede support voor Primož. Op de slotklim was Sepp Kuss er nog, tot het moment dat er werd aangevallen. Op zo’n steile klim als deze is het een man-tegen-mangevecht. Het was weer een heel goede dag voor ons.”

Volgens de ploegleider was het niet het plan om López te laten wegrijden, maar was de klimmer van Movistar simpelweg de sterkste vandaag. “Op deze klim won de sterkste renner. Vergeet niet dat hij nog altijd op het podium staat. Dus als je hem niet hoeft te laten rijden, laat je hem niet rijden. López had op het laatste stuk de sterkste benen. Primož probeerde nog wel over te steken nadat Sepp al probeerde om dichterbij te komen, maar hij was te snel.

Met het gat in het klassement is het nu oké, maar dit is niet meer het moment om seconden weg te geven aan de dichtste tegenstanders. Ik weet niet precies wat het gat was aan de finish, maar ik denk dat het goed zit. De tweede jongen in het klassement (Enric Mas, red.) staat nu wat verder weg dan vanochtend, López staat wat dichterbij”, zag Engels.

‘Er kan nog veel gebeuren’

Volgens Engels moet Jumbo-Visma zich nog niet rijk rekenen, drie dagen voor het sluitstuk in Santiago de Compostela. “Er kan nog veel gebeuren, dus we moeten voorzichtig en alert blijven. We hebben in het verleden gezien wat er mis kan gaan. Ook morgen kan het nog zomaar een klassementsdag worden, om wat voor reden dan ook. Daar moeten we klaar voor zijn. De ploeg is sterk. Tot nu toe waren we klaar voor ieder scenario, maar morgen is weer een nieuwe dag.

Het is al een zware Vuelta geweest en na twee van zulke zware etappes, kun je nooit weten wat er morgen gaat gebeuren. We moeten voorzichtig zijn. Zaterdag wordt weer een verraderlijke dag, en dan volgt er nog een zware tijdrit op de slotdag. Het ziet er goed uit, maar we zijn er nog niet”, zei de 44-jarige oud-profrenner tot slot.