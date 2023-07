Adam Yates ziet na succesvolle Tour nog kansen als grote ronde-kopman: “Word elk jaar beter”

Adam Yates stond zondagavond op het podium van de Tour de France in Parijs. Hij werd derde in het eindklassement, ondanks het nodige knechtenwerk voor kopman Tadej Pogacar. De 30-jarige Brit sluit niet uit dat hij in de toekomst ook weer een grote ronde als absolute kopman zal rijden.

“Je weet maar nooit, ik word elk jaar beter”, citeert eciclismo de klimmer van UAE Emirates. Met onder meer Tadej Pogacar, Juan Ayuso en João Almeida beschikt de ploeg uit de Emiraten wel over de nodige klassementsrenners. Bovendien gaat het algehele niveau van het peloton omhoog, stelt Yates. “Ik zal zelf ook proberen om te blijven verbeteren en als dat lukt, zou dat geweldig zijn.”

Het was een zware Tour, zegt Yates, maar bovenal ook een succesvolle voor zijn ploeg. “We staan met twee renners op het podium en hebben drie ritten gewonnen. Ik denk dat dat een geweldig resultaat is.”

Adam Yates eindigde in het algemeen één plekje voor zijn tweelingbroer Simon Yates. “Het is een geweldig moment voor ons. Derde en vierde worden in de grootste wedstrijd ter wereld is iets speciaals. Het is mooi om dit te kunnen delen. We zullen het binnenkort vieren met een goede fles wijn.”

