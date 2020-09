Adam Yates was verrast door geel: “Ik stond al onder de douche” woensdag 2 september 2020 om 19:11

Voor Adam Yates kwam het als een verrassing dat hij na de vijfde Touretappe werd gehuldigd als leider in het algemeen klassement. “Ik begreep eerst niet dat ik de nieuwe gele trui was.”

Yates was in eerste instantie zelfs teruggereden naar de teambus van Mitchelton-Scott. “Ik was al gedoucht en klaar om terug naar het hotel te gaan, maar toen belde iemand me om te zeggen dat ik terug moest komen naar het podium. Ik had het geel graag op een andere manier gepakt, maar nu we hem hebben, gaan we hem verdedigen.”

Dat hij de Ronde van Frankrijk per dag neemt, vertelt hij verder. “Morgen, op de Mont Aigoual, zal er een helse strijd losbarsten.”