Adam Yates ontbreekt in selectie INEOS Grenadiers voor GP Miguel Indurain

Adam Yates stond lange tijd op de voorlopige deelnemerslijst van de GP Miguel Indurain, maar de Britse klimmer maakt geen deel uit van de definitieve selectie van INEOS Grenadiers voor de Spaanse eendagskoers. Laurens De Plus is zaterdag wél van de partij.

De 28-jarige Yates, die afgelopen zondag nog met verve de Ronde van Catalonië wist te winnen, zal in aanloop naar de Ronde van het Baskenland (5-10 april) dus geen koersen meer betwisten. Zijn ploeg INEOS Grenadiers begint met andere woorden zonder uitgesproken kopman aan de GP Miguel Indurain.

Het is zaterdag uitkijken naar de prestaties van Andrey Amador, Jonathan Castroviejo, Eddie Dunbar, Sebastián Henao, Ben Swift, Cameron Wurf en Laurens De Plus. De 25-jarige De Plus reed eerder dit seizoen al de Tour de La Provence en Parijs-Nice en maakt zich op voor zijn eerste eendagskoers van 2021.

Selectie INEOS Grenadiers voor GP Miguel Indurain (3 april)

Andrey Amador

Jonathan Castroviejo

Eddie Dunbar

Sebastián Henao

Laurens De Plus

Ben Swift

Cameron Wurf