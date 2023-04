Adam Yates mikt na eindzege Romandië op Tour de France: “Pogacar zal vliegen”

Adam Yates trok zondag de eindzege over de streep in de Ronde van Romandië. Voor de Britse kopman van UAE Emirates ook meteen het begin van een rustperiode. “Daarna ga ik op hoogte en stap voor stap mijn conditie opbouwen. Het plan is dan om de Tour de France te rijden”, kondigt hij aan.

“Eerst wil ik de ploeg bedanken. Zij hebben de laatste etappe goed gecontroleerd en het is dankzij hen dat ik hier win”, begint hij het flashinterview na de door Fernando Gaviria gewonnen slotrit in Genève. “Het was voor ons een perfecte week, met twee ritzeges en winst in het eindklassement. Meer kan ik mij niet wensen.”

Yates greep de macht zaterdag in de koninginnenrit met finish op Thyon 2000. “Als ploeg willen we elke koers winnen. Het is weer een mooie zege om in de tas te hebben. Fantastisch, dit gaan we goed vieren vanavond”, kijkt hij vooruit.

‘Met Pogačar de grote favoriet in huis’

“Het plan was om de Ronde van Romandië te winnen. Na Catalonië heb ik rust genomen, maar wisten we ook dat dit mogelijk was. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar het is ons gelukt. Na mijn rustperiode en hoogtestage hoop ik klaar te zijn voor de grote doelen dit seizoen. Dat is voor mij de Tour.”

Daar staat Yates op de planning als luxeknecht voor Tadej Pogačar, die na een crash in Luik-Bastenaken-Luik voorlopig in de lappenmand ligt. “We hebben met Tadej de grote favoriet in huis”, vindt hij. Het is niet dat Yates zich klaar moet houden voor het geval Pogačar niet op tijd fit gaat zijn voor de Tour. “Hij zal vliegen, daar twijfel ik niet aan.”

