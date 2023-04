Fernando Gaviria wint knap de slotrit in Ronde van Romandië, eindzege Adam Yates

De slotrit van de Ronde van Romandië 2023 is gewonnen door Fernando Gaviria. Na een heuvelachtige rit met finish in Genève was de Colombiaanse sprinter van Movistar de beste in een lange sprint van een uitgedund peloton. De eindoverwinning van Adam Yates (UAE Emirates) kwam niet meer in gevaar in de laatste etappe.

Tom Gloag zorgde voor een opvallende wending in de openingsfase van de rit. De Britse klimmer van Jumbo-Visma, elfde in het algemeen klassement op 2.14 minuut van Adam Yates, sprong mee in de vroege vlucht en kreeg ook daadwerkelijk een vrijgeleide. Omdat de voorsprong van de kopgroep opliep tot vier minuten, reed Gloag een tijdje virtueel aan de leiding.

Gloag virtueel in de gele trui

Hij kreeg daarbij hulp van Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck), Paul Lapeira (AG2R Citroën), Alexander Kamp (Tudor) en Antoine Aebi (Zwitserse selectie). In het peloton daarachter waren het INEOS Grenadiers en Soudal Quick-Step die op kop reden en het verschil terugbrachten naar ongeveer twee minuten.

Op de lastigste klim van de dag, de Grand Fuey (5,8 km aan 7,6%) nam UAE Emirates van Yates het commando over. Die ploeg bracht het verschil terug tot een kleine anderhalve minuut, waardoor Gloag virtueel niet meer aan de leiding reed. Het peloton werd ondertussen flink uitgedund, terwijl in de kopgroep Aebi overboord ging.

Sprinters aan het elastiek

Onder meer sprinters als Ethan Vernon en Fernando Gaviria moesten lossen, maar zij konden terugkeren voor de volgende klim naar Le Molard. Daar kwamen Gloag, Stannard, Lapeira en Kamp met een minuut voorsprong over de top. INEOS Grenadiers, UAE Emirates en EF Education-EasyPost maakten de koers hard voor hun rappe mannen, maar een ruim peloton bleef over in de laatste 50 kilometer.

Een tweede peloton volgde op een twintigtal seconden, dus werd er hard gekoerst om de sprinters in die groep niet terug te laten komen. De vlucht met Gloag werd daardoor ruim 30 kilometer voor het einde ingerekend. Niet veel later wist de groep met Gaviria en Milan Menten ook terug aan te sluiten, waardoor zij zich mochten opmaken voor de sprint. Vernon ontbrak en was kansloos voor de zege.

Gaviria gokt in massasprint

Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën) en het Tudor-duo Sébastien Reichenbach en Arthur Kluckers reden nog even weg. Zij pakten een halve minuut voorsprong en werden met moeite teruggepakt door de sprintersploegen Movistar en Lotto Dstny. Dat gebeurde twee kilometer voor de meet. Vervolgens was het aan de rappe mannen.

Fernando Gaviria begon verrassend vroeg aan zijn sprint, maar dat bleek de juiste tactiek. Als eerste dook de Colombiaan de laatste bocht in op ongeveer 300 meter van de finish, waarna hij overtuigend zijn lange sprint omzette in een zege. Zo trekt Gaviria met vertrouwen naar de Giro d’Italia.

Milan Menten kon het wiel van Gaviria niet houden en viel terug naar de vierde plaats. Nikias Arndt en Ethan Hayter eindigden nog als tweede en derde in de rituitslag.

Adam Yates eindwinnaar

De strijd om het eindklassement was al gestreden. Er kwamen geen aanvallen meer op de leidende positie van Yates, waardoor de Brit de eindzege binnensleepte in Genève. De klimmer van UAE Emirates werd op het podium geflankeerd door Matteo Jorgenson (Movistar) en Damiano Caruso (Bahrain Victorious). Cian Uijtdebroeks was de beste Belg op de zesde plek in de eindrangschikking.