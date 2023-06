Adam Yates is in de komende Tour meer dan alleen een ‘luitenant’ van Pogacar

Binnen de Tourploeg van UAE Emirates zijn bijna alle ogen gericht op Tadej Pogačar, maar er is ook nog Adam Yates. De Brit hoopt in de komende Ronde van Frankrijk van goudwaarde te zijn voor de Sloveen, maar teammanager Mauro Gianetti verwacht meer van Yates. “Adam is straks mede-kopman in de Tour”, klinkt het in gesprek met L’Équipe.

Dit heeft alles te maken met de verstoorde Tourvoorbereiding van kopman Pogačar. De Sloveen was door een polsblessure – opgelopen bij een valpartij in Luik-Bastenaken-Luik – twee maanden uit competitie en kende geen vlekkeloze voorbereiding in aanloop naar La Grande Boucle. “Tadej heeft uiteindelijk vijf weken niet kunnen trainen. Wonderen bestaan niet in de wielersport. Je moet als renner kilometers maken.”

“Tadej heeft hard gewerkt en we hebben ook vertrouwen in hem, maar we zijn nergens zeker van. Hij won weliswaar in stijl op de Sloveense kampioenschappen (zowel de tijdrit- als wegrit, red.), maar dat wil niet zeggen dat hij zaterdag ook 100% klaar zal zijn voor de Tour”, benadrukt Gianetti.

“Tadej is nog niet helemaal verlost van zijn blessure. We moeten voorzichtig zijn. We kunnen stellen dat hij dit jaar een stuk frisser aan de Tour zal beginnen, maar hij moet het nu ook opnemen tegen nog sterkere tegenstanders.” En dus schuift oud-renner Gianetti ook Adam Yates naar voren als kopman voor het klassement. “Adam zal er niet alleen zijn om Tadej te ondersteunen, hij is mede-kopman. We kunnen niet anders.”

