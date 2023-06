Tadej Pogacar: “Vingegaard start sowieso als favoriet voor de Tour”

De wielerwereld kijkt reikhalzend uit naar het duel tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogačar in de komende Tour de France. De Sloveen kende zeker geen vlekkeloze voorbereiding, maar lijkt op tijd klaar voor de Franse ronde. Toch schuift de tweevoudig Tourwinnaar Vingegaard naar voren als de duidelijke favoriet.

Pogačar was door een polsblessure – opgelopen bij een valpartij in Luik-Bastenaken-Luik – twee maanden uit competitie, maar bij zijn rentree stond hij er meteen weer. Hij kroonde zich eerst op overtuigende wijze tot Sloveens kampioen in het tijdrijden en afgelopen zondag was hij ook de beste in de wegrit. “Het is een mooie boost richting de Tour, die volgende week van start gaat”, liet hij na zijn tweede nationale titel al weten.

De kopman van UAE Emirates blaast echter nog niet te hoog van de toren. “Over mijn vorm mag ik niet klagen, maar we zullen zien hoe het gaat in de Tour. Ik ben gemotiveerd, heb vertrouwen en ben overtuigd van de sterkte van mijn ploeg. Het wordt een zwaar gevecht, maar ik start om te winnen”, citeert Het Laatste Nieuws.

Over zijn pols: “Is zeker nog niet 100% in orde”

Pogačar had bij zijn rentree toch nog wel wat last van zijn pols. “Ik hoop dat hij nog goed verder geneest, want anders wordt het een heel zware maand juli. Mijn pols is nog niet volledig mobiel, bij bepaalde schokken ondervind ik er nog wat last van. Mijn lichaam moet een beetje compenseren, dus hij is zeker nog niet 100 procent in orde. Jonas (Vingegaard, red.) start sowieso als de favoriet. Hij was heel dominant in de Dauphiné en ik ben zelf pas terug na een blessure.”